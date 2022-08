Dambrauskas: Nećete vjerovati. U uzvratu će nešto biti drugačije

Hajduk je otvorio i zatvorio gostovanje kod Villarreala u Valenciji golom, ali je u međuvremenu primio četiri (4-2) i trebat će pravo malo čudo da se u uzvratu na Poljudu idući četvrtak dokopan grupne faze Konferencijske lige.

Kakav je osjećaj na kraju?

- Moramo najprije odraditi ligašku utakmicu, a onda ćemo se priprmati za uzvrat. Bit će ga lakše pripremiti jer sad igrači znaju što ih čeka. Počeli smo dobro, zabili gol, ali bili smo naivni, mogli smo puno bolje reagirati kod svih golova, bez obzira na kvalitetu suparnika. Mogli su zabiti iz nekih drugih prilika, ali ne iz ovih koji su zabili. Vjerujem da ćemo biti bolji u Hrvatskoj.

Zašto je Awaziem zaigrao na zadnjem veznom?

- Ako ste istraživali, on je počeo igrati kao vezni igrač pa su ga pomakli natrag na stopera. On to može igrati, to smo i planirali, znali smo da je Villarreal opasan u tom dijelu terena, da zna naći prostora tamo gdje ga nema. Naša ideja je bila da odigra baš ovako kao što je odigrao, po meni dobar susret.

Što očekujete od druge utakmice, je li moguće da prođete?

- Druga će utakmica biti drugačija. Nećete mi vjerovati, ali kad budete gledali drugu utakmicu vidjet ćete nešto posve drugačije. Moji će igrači biti potpuno drugačiji, ako zabijemo prvi... Ništa nije izgubljeno, moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu.



Kakvo je stanje Nikole Kalinića (dobio lakat u glavu, op.a.)?

- Jako je duboka porezotina, nadamo se da kost nije pukla, vidjet ćemo. Šteta, tek se vratio nakon ozljede i nakon par minuta u Zagrebu i opet je ovdje ozlijeđen. On je jako bitan igrač za nas.

Optimistični ste pred uzvrat?

- Ne mogu ne biti optimističan, znam kako moji momci rade za ovo. Na punom Poljudu je za naše igrače drugačije, naši navijači mogu dignuti bilo koju momčad. Znamo da će biti teško, da je Villarreal jako dobra momčad, da dolaze s dva gola prednosti... Ali i danas smo mi imali neke naše prilike, golove... Imamo dosta rezerve, želimo naprije proći Lokomotivu i s tim samopouzdanjem pripremati drugu utakmicu - zaključio je Dambrauskas.

Toni Borevković imao je pune ruke posla u obrani.

- Moreno je vrlo dobar igrač, kao i ostali u momčadi Villarreala i ako im daš imalo prostora, storit će ti šansu i zabiti gol. Mi kao momčad nismo navikli igrati protiv ovako velike momačadi, ovo je za nas veliko iskustvo, ali uzvrat igramo kući, pred našom publikom, i sve je moguće - kazao je stoper Hajduka.

Jeste li ih ipak malo precijenili i prepali se?

- Ne bih rekao da smo se prepali, ušli smo odlično u utakmicu, zabili i gol, lijepo smo izlazili s posjedom u prvih 15 minuta... Ali presjekla su nas njihova dva gola, nismo se uspjeli resetirati i opet zaigrati kao na početku i na poluvrijeme smo otišli s četiri gola u mreži. Na sreću, zabili smo drugi gol pred kraj i sve je otvoreno za uzvrat - dodao je.

