Skandal u Puli: Miškovića pitali 'tko ste vi' i nisu ga puštali na stadion!? On izvrijeđao Istrane

Derbi Istre 1961 i Rijeke trebao je biti "šlag na tortu" 17. kola HNL-a, ali pretvorio se u nesvakidašnju situaciju. Nakon 15 minuta igre utakmica je odgođena zbog guste magle, a incident se dogodio i na tribinama, piše Novi List.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Mišković je prodao Rijeku?! Preuzet će je američki milijarder i vlasnik engleskog prvoligaša | Video: 24sata/pixsell

Predsjednika Rijeke Damira Miškovića jedva su pustili na stadion, piše riječki medij, a razlog je nepoznat. Navodno je Miškovića, dok se dovezao do stadiona sa suradnicima, dočekalo pitanje zaštitara "Tko ste vi?", a nakon što su ga ipak pustili, na parkingu nije bilo slobodnog mjesta, pišu Riječani.

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mišković je došao do tribina i gledao utakmicu do prekida, a nakon što je sudac prekinuo dvoboj nazvao je predsjednika Istre 1961 i zahvalio mu se na "gostoljubivosti". Sjeo je u auto i odvezao se natrag u Rijeku, dodaje Novi List.

Ipak, Sportske novosti pišu drugu verziju priče. Navodno je Istra brzo pronašla novo parkirno mjesto za Miškovića nakon što ga zbog gužve inicijalno nisu mogli pustiti na parking, a predsjednik Rijeke navodno je uputio niz uvreda predsjedniku Istre 1961 Branku Devideu Vincentiniju. Kako piše SN, Mišković mu je prigovorio zbog "provincijskog okruženja". Rijeka se o situaciji iz Pule oglasila priopćenjem:

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon utakmice NK Rijeka poslala je priopćenje Istri 1961 naslovljeno: "Neprimjereno postupanje prema predsjedniku HNK Rijeke", a koje u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Poštovani, Hrvatski nogometni klub Rijeka oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961, kao i poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova. U tom duhu, HNK Rijeka se prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina te, kada je to potrebno, izlazi u susret Vašoj Upravi i protokolu po dolasku kod nas. Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje. Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja Vaših djelatnika prema predsjedniku HNK Rijeke, g. Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu. Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala i djelatnica protokola HNK Rijeka, Vaši djelatnici odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor. Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeka, predsjedniku Miškoviću je ipak dozvoljen ulazak na parking na kojem nije bilo mjesta gdje bi se mogao parkirati. HNK Rijeka kvotu parkinga koju smo dobili od vas nismo u potpunosti ni iskoristili ali unatoč tome nismo imali mjesta ni za jedno vozilo od strane uprave, a radi se od tri vozila uprave. Smatramo da je navedeni postupak krajnje neprimjeren te da predstavlja ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema klubu u cjelini", stoji u tekstu.

Bit će zanimljivo pratiti razvoj ove situacije u idućim danima.