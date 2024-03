Dan D za Dinamo: Tko mulja, a tko govori istinu? Može li Zajec imati potrebnih šest preletača?

Dan prije izbora, a to se moglo i očekivati, frcale su iskre na sve strane. U borbi za vlast, još od davnina, koriste se svakakve metode, nema političke nevinosti... Tako se javio šef nadzornog odbora Dinama, Ognjen Naglić, koji tvrdi da je izbor Barišićeve liste skupštinara bio namješten!

"U medijskim istupima pojedinih članova izvršnog odbora, kao i drugim predstavkama koje sam dobio, jasno je naznačeno da su devetorica odabranih članova izvršnog odbora dobili popis kandidata u 2. izbornoj jedinici, na kojima su prekriženi redni brojevi kraj ‘nepodobnih’ kandidata, a pravokutnim oblikom označeni su kandidati koje je trebalo izabrati. Oštećeni su u posjedu jednog takvog ‘šalabahtera’ i predočili su mi ga. Budući da samo glasovanje nije krenulo sasvim prema namjerama ‘izbornih režisera’, pojavio se golem problem. Naime, nisu prošli, tj. nisu dobili dovoljan broj glasova, nositelji novoga, svilenoga maksimirskog puča: Hanžel, Bergman i Todorić, pa se krenulo u novo glasovanje, što nije predviđeno niti Statutom niti Izbornim pravilnikom. Kao jednom od autora Statuta poznato mi je da ideja izbora u 2. izbornoj jedinici nije bila da to budu dirigirani izbori, niti da se ta lista može smatrati nekom ‘Barišićevom’ listom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uz to, kako sam naveo, prijavljeno je da se i dva puta glasalo u 2. izbornoj jedinici, u razmaku od tridesetak minuta, iako takav način biranja nije naveden u Pravilniku o izborima i Statutu. Nakon općenitog odgovora Uprave zatražio sam ponovno dokumentaciju koju nisam dobio. Zbog takvog ponašanja odgovornih osoba kluba primoran sam obratiti se javnosti i navijačima Dinama kako bi tako stekli uvid u ono što se dešava, a neodoljivo vuče na moguće zataškavanje nepravilnosti i režiranje izbornog procesa u 2. izbornoj jedinici. Iz svega rečenoga ja najiskrenije vjerujem da su klupski izbori u Drugoj jedinici namješteni. Ovo smatram nastavkom podmuklih igara koji se dešavaju u proteklih godinu dana, u režiji glavnog režisera Nikole Hanžela, a u kojima su iz kluba maknuti svi oni koji su na bilo koji način pokazali neovisnost u razmišljanju i bili skloni istinskoj demokratizaciji upravljanja klubom", stoji, između ostalog, u pismu koje je poslao Naglić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Iz aktualne uprave Dinama te su insinuacije odbacili i najavili kako će prijaviti Naglića.

"GNK Dinamo odbacuje optužbe i lažne insinuacije predsjednika Nadzornog odbora, Ognjena Naglića, koji koristi ovu situaciju s ciljem utjecaja na ishod izbora radi osobne koristi. Naglašavamo da je glasovanje u II. izbornoj jedinici prošlo bez ikakve zamjerke niti jednog člana IO kao ni Izbornog povjerenstva. ‘Hajka’ se počela dizati tek nakon što su objavljeni rezultati izbora. Napominjemo da će se podnijeti kaznena prijava protiv g. Ognjena Naglića", napisali su.

O navodnoj muljaži u Barišićevu stožeru govorio je i Dragutin Kamenski, vlasnik tvrtke Kamgrad, koji je dugo kotirao kao mogući nasljednik Mirka Barišića na mjestu predsjednika.

- Sramota je to što se dogodilo na glasovanju za skupštinu Dinama. I ne govorim to zbog svog neizbora nego prije svega metodologije i načina kako se to radi - rekao je Dragutin Kamenski, koji se nije našao na Barišićevoj listi 35 skupštinara.

Kamenski je bio vrlo dobar s Barišićem, pa nije htio ni ići u predsjedničku kampanju dok je Barišić predsjednik. No dobio je, figurativno rečeno, nož u leđa.

Već od ranih jutarnjih sati ispod zapadne tribine počet će se okupljati Bad Blue Boysi, a procjenjuje se da će ih biti više od 5000. Sve podsjeća na 14. veljače 2000., kad se Velimir Zajec pojavio ispod zapadne tribine i povikao: "Imamo Dinamo". Bio je to dan kad se vratilo ime Dinamo. Sličan scenarij, barem se tako nadaju Bad Blue Boysi, mogao bi biti i u nedjelju. Rat, figurativno rečeno, traje, pa su u javnost izašli i podaci da Božica Barišić, Mirkova supruga, putuje po Europi na račun Grada Zagreba. I istina je da putuje s Dinamom na pripreme i utakmice, iako tamo ne radi ništa. Nema nikakvu funkciju, osim da dovodi igrače u red.

- Vadi tu čačkalicu iz usta, tko te tako odgojio - rekla je jednom Dinamovom igraču kad je na pripremama, nakon ručka, izašao iz restorana s čačkalicom u ustima.

- Ante, ti si jako lijepo odgojen dečko, ti bi jednog dana mogao biti predsjednik - rekla je prije petnaestak godina na pripremama u Turskoj Anti Tomiću, tad igraču Dinama.

I to joj je jedini zadatak. Naravno, prljavo rublje izlazi iz svakoga kutka, pa tako Barišićevi sljedbenici tvrde da Zajec nije dobro rješenje, da bi čak i prepustili mjesto nekome, ali ne Zajecu. I tako ukrug.

- Jedini pravi izbor za predsjednika Dinama je Dragutin Kamenski - rekao nam je dobro upućeni izvor iz kluba.

Kamenski nije htio ići protiv Barišića, previše ga je cijenio i nije mu htio biti protukandidat. No Barišić ga je iznevjerio.

- Barišić se prije glasovanja razišao s Vedrišem i Gregorićem, na način da oni nisu ni htjeli podnijeti kandidaturu za članove skupštine. Kakav je bio proces, za listu 35 mogli su se javiti, zadovoljili su uvjete, a to je bilo članstvo u 2023. i plaćena članarina za 2024. godinu. Vi ste trebali poslati prijavu, životopis i potvrdu o nekažnjavanju. Takva lista od 87 ljudi dolazi na tajno glasanje izvršnom odboru. I od tih 87 ljudi zaokružuje se 40, a 35 prvih, prema broju glasova, izravno ulazi u skupštinu. A onda je na glasovanju došlo do nečeg što smatram da je protustatutarno. Za dodatne članove su još jedanput glasovali, što statut ne predviđa, pa je to isto jedna tema, je li to u skladu sa statutom ili nije. Takav je bio način glasovanja - rekao je Kamenski.

Drugim riječima, kako je rekao Nikola Jurčević, bivši trener Dinama, "ovdje prolazi tko bolje dribla statut".

Što se tiče driblanja, mislimo na travnjak, naravno, tu je Velimir Zajec bio jedan od najboljih na svijetu, no čini se da je u driblanjima statuta Mirko Barišić u prednosti. Iza Zajeca je skupina Bad Blue Boys, kao i velika većina u Gradu. Uostalom, to se vidjelo na utakmici protiv PAOK-a, kad je cijeli stadion podržao Velimira Zajeca. Na sjevernoj tribini osvanuo je i veliki transparent "Evo vam bilješke za nedjelju - Velimir Zajec". I upravo je taj transparent, tu fotografiju, Zajec objavio na društvenim mrežama.

I još nešto. Zajec je, prema našim informacijama, na svoju stranu uspio pridobiti jednog od najvažnijih Barišićevih aduta, mladog odvjetnika Lovru Maržića, koji je na njegovoj listi bio na drugome mjestu, odmah iza Barišića. I to je velik udarac na Barišićevu listu jer Zajecu treba šest preletača da pobijedi na izborima i postane predsjednik Dinama. Zato je Barišić u konstantnom strahu jer iz sata u sat stižu informacije kako se njegovi ljudi spremaju otići na Zajecovu stranu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Lovrin otac Darko zastupao je Damira Vrbanovića, koji je optužen sa Zdravkom Mamićem, a bio je odvjetnik i Josipa Protege u aferi Bankomat, kao i Tomislava Sauche u aferi Dnevnice.

U nedjelju oko 13 sati doznat ćemo tko je novi predsjednik Dinama. Ili stari, ako pobijedi Mirko Barišić. Više od 5000 ljudi ispod zapadne tribine bit će za Zajeca. I 25 sigurnih u skupštini. Barišić ima 35 "ruku" i mora se pomoliti da tako ostane. Iako, prema informacijama koje stižu, Zajec već ima potrebnih šest preletača opet bi pobjedonosno mogao izaći pred Bad Blue Boyse i reći - "Imamo Dinamo!".