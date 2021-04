Prije samo nekoliko dana gledali smo derbi između Osijeka i Dinama, a već danas nas čekaju nove poslastice. To nam samo može ponuditi naš dragi HNL!

Nakon remija s Osječanima, Dinamo do kraja prvenstva ovisi sam o sebi, ali prvi težak ispit slijedi već danas jer je od 20 sati na rasporedu najveći hrvatski derbi u 31. kolu Prve HNL. Možda Hajduk ne izgleda bajno ove sezone i nalazi se tek na petoj poziciji, ovo je utakmica koja budi uvijek posebnu draž i naboj među igračima i navijačima. I takvim utakmicama se i stanje na tablici stavi po strani.

Bit će ovo tek treći susret između dva najveća hrvatska kluba ove sezone, a u prethodna dva bolji su bili 'modri'. Posljednji put krajem siječnja kada su pobijedili 3-1, a Paolo Tramezzani nada se kako će u drugom dvoboju protiv aktualnog prvaka doći do pobjede. S druge strane, novi trener Dinama Damir Krznar je već jednom vodio 'modre' protiv Splićana, bilo je to 2015. godine kada je Zoran Mamić, tadašnji trener, završio u pritvoru, pa je Krznar poveo momčad i odigrao 1-1 na Maksimiru.

Dinamo i Hajduk će se po 94. puta obračunati u hrvatskom prvoligaškom društvu, Zagrepčani za sada imaju 44 pobjede, Splićani njih 26, dok je 23 dvoboja završilo bez pobjednika.

- Bez obzira na poziciju koju Dinamo i Hajduk drže na ljestvici, to je najveći hrvatski derbi. Hajduk je trenutno na mjestu koje mu ne daje status sudionika derbija, ali njegove utakmice s Dinamom su uvijek takve. Za nas je to još jedna od "sve ili ništa" utakmica. Na njoj tražimo sve i nadamo se da ćemo to i dobiti. Naravno, uza sav respekt Hajduku. Utakmice Dinama i Hajduka uvijek su na nož. Dinamo je lider i lovina svima, pa im je i angažman protiv nas takav - rekao je Damir Krznar, koji neće računati na Marija Gavranovića i Sadegha Moharramija.

Dinamo drži čelnu poziciju i bori se za naslov prvaka, a s druge strane, potpuno drugačija situacija. Hajduk oscilira u formi i na Maksimir stiže s dvije pobjede, dva remija i jednim porazom u zadnjih pet utakmica. Posljednja dva kola 'bili' su izgubili od Osijeka (0-1) i remizirali sa Slavenom (1-1). Ipak, trener Paolom Tramezzani nada se najboljemu, makar i bez najboljeg igrača Marka Livaje koji će propustiti derbi zbog žutih kartona.

- Ovo je više od utakmice iz mnogo razloga. Osjetio sam to kada smo igrali s njima. To je utakmica koja ima posebno značenje i ima bogatu povijest uspomena. Normalno je da je pripremiš i doživiš na drukčiji način od ostalih utakmica. Ali, isto tako igramo 90 minuta 11 na 11. Jasno je da ne razmišljamo o stanju na ljestvici i broju bodova koji oni imaju više u odnosu na nas. Moramo biti koncentrirani i ne smijemo biti u strahu - kazao je talijanski strateg koji ima problema s brojnim izostancima. Osim Livaje, neće računati na Todorovića i Dimitrova, a najveće pitanje je tko će se na desnom boku sučeliti s Mislavom Oršićem.

Utakmica počinje u 20 sati i prijenos je na Areni Sport 3, a emisiju prije utakmice možete gledati na istom programu od 19 sati.

No nije ni to sve. Osječani će sigurno navijati za Hajduk, ali prije toga moraju riješiti svoj zadatak. Borba za naslov se zakuhtala, a korak za Dinamom pokušat će zadržati Osijek koji od 17 sati gostuje kod Rijeke koga ga je prije više od mjesec dana izbacila iz četvrtfinala Kupa. Prijenos tog susreta možete također pratiti na Areni Sport 3.