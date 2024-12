Dan kad je Dinamo preko Celtica ispisao povijest! 'Bedačeki' Cici zviždali, policija lovila golaće...

Te utakmice su za mene, to su oni trenuci kad u meni sve izgara! Pobjedu poklanjam navijačima. Kao dječak sam patio kad smo uvijek za korak bili prekratki, sad smo uspjeli, vikao je Silvio Marić u mikrofone, a Robert Prosinečki je dodao:

- Ma znali smo da smo kvalitetnija momčad, vidjelo se to i u Škotskoj, no rezultat prve utakmice nas je sputavao. Došli smo do onoga što su generacije sanjale.

Pokretanje videa... 00:45 Trening Dinama uoči utakmice LP | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zborili su to "plavi" junaci u ljeto 1998. kada su u Maksimiru s 3-0 isprašili Celtic, nadoknadili poraz 1-0 iz Glasgowa, i ušli u Ligu prvaka. Prvi put, za povijest! Više od 26 godina kasnije Dinamo opet protiv Celtica ima priliku ispisati povijest. Otići još korak dalje: prvi put proći skupinu Lige prvaka.

Pobjeda nad vodećom škotskom momčadi dovela bi Dinamo do deset bodova, što bi, prema projekcijama, moglo biti dovoljno za prolazak. Istina, "plavi" su u puno lošijoj formi, načeti ozljedama, uzdrmana samopouzdanja... Ali Celtic nije bauk. A u maksimirskoj svlačionici ima dovoljno frajera u kojima sve izgara kad su tako velike utakmice. Kao što je te 1998. bio Marić, danas ambasador i vedri duh kluba.

Dugo Selo: Kup Hrvatske, Dugo Selo - Croatia Zagreb | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Čestitam svim igračima, kao i sjajnom sucu Collini. Ovo je povijesna pobjeda - uskliknuo je tadašnji izbornik Ćiro Blažević, a sat vremena prije utakmice sletio je iz Atene Velimir Zajec i došao bodriti svoj klub. Nakon trijumfa u svlačionicu je otišao čestitati svojim nekadašnjim suigračima Kranjčaru, Mlinariću, Stinčiću...

- Presretan sam. Moj je naraštaj imao priliku, ali nije uspio, no jednom je moralo sunce i ovdje zasjati - rekao je Zajec ispred lože.

Dinamo je toliko dominirao da je omjer udaraca na gol bio 22-2!

- Što nisam uspio kao igrač, jesam kao trener. Ova momčad u Ligi prvaka ima mogo toga za reći. Osjećam se ponosnim Zagrepčaninom. Ovaj je grad zaslužio gledati Ligu prvaka jer je kolijevka nogometa. U ždrijebu skupine želim najjače: Inter, Manchester United ili Real, da vidimo gdje smo - rekao je trener Zlatko Kranjčar, kojemu su navijači u jednom trenutku zviždali!?

- Publika ne razumije zašto je zamijenjen Jeličić (u 60. minuti kod 2-0, nap. a.). Trebalo je držati ritam, zato sam napravio te izmjene. Ne ide im na čast što su vrijeđali trenera i neke igrače, ali platili su ulaznicu pa imaju pravo, ne obazirem se na to. Rekao bi moj prijatelj i trener Otto Barić: 'Bedačeki'. Vidjeli smo ponovno izvanrednog Marića, koji je s Prosinečkim i Jeličićem držao ritam utakmice.

Iz svlačionice su sportski direktor Ivan Bedi, fizioterapeut Josip Čačković, pomoćni trener Hrvoje Braović i trener golmana Željko Stinčić izašli bez brkova! Neki od njih obrijali su ih prvi put nakon više od 25 godina!

Foto: Danijel Vukušić/24sata

- Evo, i naši su napadači, možda prvi put otkad stojim na maksimirskim vratima, gušili protivničku obranu. Ginula je cijela momčad, i to nas je, uz razliku u kvaliteti, gurnulo u raj - govorio je Dražen Ladić.

Ždrijeb je dan kasnije "plave" svrstao u skupinu s Ajaxom, Portom i Olympiacosom, a Edin Mujčin izjavio je:

- Da smo sami birali skupinu, ne bismo bolje izabrali! Dugo nismo izgubili u Zagrebu, a ako srušimo Ajax, eto nas u četvrtfinalu. I mislim da ni to neće biti naš kraj!

Nažalost, kraj je došao u skupini, iako je tada samo pobjednik išao dalje, u četvtfinale. Bio je to Olympiacos, dok su Ajax i Porto ostali ispod drugoplasiranog Dinama.

Već dan nakon susreta krenule su informacije da Celtic želi kupiti Marka Viduku, i taj se transfer pola godine kasnije ostvario. A zanimljivo je bilo i obraćanje zamjenika načelnika PU Zagrebačke Vladimira Fabera:

Foto: Robert Anic/HISTORY I/C

- Privedeno je 32 ljudi, od čega 23 zbog narušavanja javnog reda i mira i pirotehnike. Devetero su bili pijani, a devetoro smo priveli i podigli prekršajne prijave protiv njih zbog pogrdnog skandiranja tamnoputom igraču Celtica. Također, protiv šestero smo podigli prekršajne prijave zbog vulgarnog obezvrjeđivanja predsjenika Republike Franje Tuđmana. Također, policija je zamjerila organizatoru, klubu, da je pustio previše gledatelja, jer kapacitet je bio 28.000 mjesta, a došlo je 33.000 ljudi, zbog čega su prolazi bili zakrčeni i na nekim mjestima nije mogla intervenirati ni Hitna pomoć, a mi nismo mogli doći do dvojice potpuno golih ljudi u gledalištu!

Marić je zabio u 22. minuti, a Prosinečki u 45. iz penala pa u 68., a igrali su: Ladić, D. Šimić, Jurić, Tokić, Rukavina, Jeličić (od 58. Mujčin), Jurčić, Prosinečki, Marić (od 82. Šarić), I. Cvitanović, Viduka (od 73. Šokota). Za Celtic su igrali Larsson, Lambert, McNamara, Boyd...