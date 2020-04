Dan kad je Hajduk slavio protiv Dinama 6-0 usred Maksimira...

Na današnji dan 1955. godine Hajduk je slavio u Maksimiru 6-0 i upisao najveću pobjedu u povijesti najvećeg derbija hrvatskog sporta. Pred oko 40.000 gledatelja slavili su bijeli s po dva gola Vukasa, Vidoševića i Repca, a pitanje pobjednika riješeno je na otvaranju utakmice, u prvih pola sata već su vodili 3-0. Nakon toga se ozlijedio igrač Dinama Režek, a kako u to vrijeme nije bilo zamjena, domaća momčad igrala je cijelo drugo poluvrijeme s igračem manje.

Zanimljivo je da je Hajduk postigao i sedmi gol, zabio je i najveći strijelac u povijesti kluba, legendarni kapetan Frane Matošić, no sudac je poništio gol zbog zaleđa, dok je na drugoj strani Beara spriječio počasni gol Dinama obranivši penal koji je izveo Mantula.

Foto: HNK Hajduk Split

Inače, Dinamo je krenuo u utakmicu s postavom Kralj, Šikić, Crnković, Režek, Horvat, Mantula, Čonč, Lipošinović, Osojnik, Čajkovski, Dvornić, a Hajduk je zaigrao u sastavu Beara, Kokeza, Broketa, Radović, Grčić L., Grčić D., Luštica, Rebac, Vukas, Matošić, Vidošević, Šenauer.

Bila je to velika generacija Hajduka, predvođena legendarnim triom Matošić, Beara, Vukas, koja je te godine osvojila naslov prvaka, s dva boda ispred beogradskog BSK-a i četiri boda ispred zagrebačkog Dinama. Treći je to naslov prvaka sjajne generacije, prvi je upisala 1950. bez poraza, drugi dvije godine kasnije, a ostalo je zapisano i kako su to bile godine velikih malverzacija u tadašnjem jugoslavenskom nogometu, u kojem se tada vrlo jaki Hajduk borio za ravnopravni status, često je bio oštećivan i kažnjavan zbog detalja u koje je danas teško i povjerovati.

Foto: HNK Hajduk Split

Primjerice, zbog toga što njegovi reprezentativci nisu stigli na pripreme zbog kvara autobusa pa su na put morali brodom i nisu stigli u zakazano vrijeme, ili zbog toga što su u zimskoj pauzi otišli na turneju po Južnoj Americi koju su, na poziv Juana Perona, a uz odobrenje vlasti, produžili nastupima u Argentini.

FSJ, međutim, nije želio bijelima odgoditi utakmice, prijetili su kaznom ako se ne igra, pa je Hajduk na startu proljetnog dijela morao zaigrati s pričuvama, juniorima i nekolicinom veterana koji nisu bili na turneji, te je izgubio susrete i zaostao u startu za konkurentima. U te su dvije sezone prvaci na koncu bili Dinamo i Crvena zvezda..., a ostat će zapisano i kako je legendarni kapetan Hajduka otputovao na svoju ruku u Beograd, upao na sjednicu tadašnjeg Nogometnog saveza Jugoslavije i povikao: ''Imate li ovdje barem gram poštenja?"