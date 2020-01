Dan kad je Rora zasjenio Pelea: Kralj me zvao k sebi u Santos!

Hrvatski nogomet je čudo. Svjetsko. Prije godinu imali smo najboljeg igrača na svijetu i bili druga nogometna nacija planete. A prošlo je pola stoljeća od utakmice u kojoj je dečko iz Šibenika u modrom dresu s Dinamovim grbom odigrao bolje od fenomena kojeg mnogi smatraju najboljim koji je ikad obuo kopačke... Bio je to dan kada je Krasnodar Rora (74) bio bolji od - Pelea (79)!

Utakmica je odigrana 28. siječnja daleke 1970. u dalekom Santiago de Chileu. Turnir 'Heksagonal'. Sudionici: Santos sa Peleom i Carlosom Albertom, Colo Colo, Universidad Catolica, America, Universidad de Chile i naš Dinamo.

Igralo se pred 55 tisuća gledatelja, Dinamo je na zimske pripreme otišao među Hrvate u Južnu Ameriku i prihvatio poziv da se oproba sa velemajstorima lopte.

Punih 48 godina kasnije Rora je tu svoju izvedbu stavio uz bok povijesnom Euro-finalu sa Leedsom i izbacivanju Juventusa iz Europe:

- Pa među najdražim utakmicama karijere je finale s Leedsom kad sam zabio gol, ali i utakmica na turniru Heksagonal gdje smo sa Santosom odigrali 2-2 - govorio je nedavno Rora.

Foto: GNK Dinamo Branko Zebec i Krasnodar Rora

- Igralo je šest momčadi, svi međusobno u istom danu. Proglašen sam igračem dana, a u novinama je pisalo "Rora nadvisio Pelea"! - sjeća se Rora naslova iz 1970., ali ne samo toga...

Da je igrao u neko drugo doba mogao je imati Pelea za suigrača. Jer sam ga je 'O Rei' pozvao da zajedno jedu i zajedno igraju!

- Pele me pozove na večeru i s menadžerom Santosa ponudi mi ugovor za Santos. A ja mu kažem da imam samo 22 godine i da još moram ostati jer tada je vrijedilo pravilo 28 - sjetio se Rora za Večernji list vjerojatno najlaskavije ponude pod kapom nebeskom koju je nogometaš tada uopće mogao dobiti.

Foto: Agência Brasil

Samo nekoliko mjeseci kasnije Pele je na Mundijalu u Meksiku vodio Brazil do naslova svjetskog prvaka. Polufinale tog SP Brazil vs Italija proglašeno je najboljom utakmicom svih vremena, a način na koji je Pele odigrao to Svjetsko jedina je mundijalska izvedba koja se može usporediti sa onom Maradoninom, 16 godina kasnije na tim istim, meksičkim stadionima i travnjacima!

Ali eto... U tu jednu siječanjsku večer 1970., daleko preko Atlantika, jedan je Dinamov majstor odigrao toliko bolje od Pelea da ga je Pele poželio za suigrača. Krasnodar Rora, šibenski dinamovac - za sva vremena!