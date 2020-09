Dan kad su 'bili' dobili sinjskog dijamanta, a Hrvatska Rakitića

<p>Petarda Partizanu, šokantno ispadanje i odlazak s terena ponosno uzdignutih glava nakon 75 minuta s igračem manje i primljenoga gola u 120. minuti protiv Newcastlea i selidba u niži rang natjecanja. I velika očekivanja.</p><p>Bila je to Dinamova europska priča u ljeto i jesen 1997. godine. Europske lige, pa ni njezine prethodnice, Uefine lige, još nije bilo, Liga prvaka igrala se po novom grupnom sustavu, a Kup kupova (ugašen dvije godine kasnije) i Kup Uefe ostali su po starom, nokaut sustavu. Ali je poraženi u posljednjem pretkolu Lige prvaka išao u 1. kolo Kupa Uefe.</p><p>Bilo je to ljeto kada je u Maksimiru rasla strašna momčad predvođena maestrom Prosinečkim, velikim pojačanjem Vidukom, iskusnim reprezentativcima Ladićem, Jurićem, Cvitanovićem, Mujčinom, te mladim lavovima Marićem i Šimićem, koji su čak osnovali svoj Fan club koliko su imali obožavatelj(ic)a! Da, Zagreb je toga ljeta disao uz Dinamo, a zbog posebne pobjede 5-0 nad Partizanom, "plave" je obožavala cijela Hrvatska.</p><p>I nakon dramatičnog ispadanja u Ligi prvaka, prvi je suparnik u Kupu Uefe bio Grasshopper, cilj - europsko proljeće. A onda šok: u ludoj prvoj utakmici pred 25.000 gledatelja u Maksimiru 4-4! Uz neke prekrasne golove. Moldovan za vodstvo gostiju, pa Šarić, Viduka i Prosinečki iz penala za preokret i 3-1, pa Mladinićev autogol i pogodak Türkylmaza u tri minute vraćaju na 3-3, a Moldovan minutu nakon Cvitanovićeva gola uskraćuje "plavima" pobjedu.</p><p>Dva tjedna kasnije, na današnji dan, 30. rujna 1997. godine, uzvrat za pamćenje. Među 16.000 gledatelja na Hardturmu više je od 5000 bilo Dinamovih navijača, neki su huligani među njima bakljama htjeli prekinuti utakmicu, igrači su ih pod ogradom morali moliti da prestanu i objašnjavati kako ova momčad može daleko, a na terenu... rapsodija! Nezaboravnih 0-5!</p><p>Edin Mujčin se rano ozlijedio, Igor Cvitanović dvaput je u prvom poluvremenu pobjegao i zabio, ali u 60. minuti Dinamo je ostao bez isključenog Mladinića. No, u 62. je crveni dobio i domaći branič Gren, a u 88. minuti i Grasshopperov golman Zuberbühler, koji je skrivio penal.</p><p>Branič hrvatskog porijekla Boris Smiljanić stao je na gol, Prosinečki ga je nadmudrio za 0-3, potom Cvitanović još jednom za 0-4, pa Prosinečki iz još jednog penala za 0-5.</p><p>Da, među tisućama Dinamovih navijača tad je na tribinama bio i Luka Rakitić, noseći na ramenima sinove Dejana i Ivana. Devetogodišnji plavokosi Raketa tad je prvi put uživo gledao svog idola Roberta Prosinečkog i te je večeri njegovo srce reklo Hrvatska. Svi kasniji uspjesi sa Švicarskom, uvjeravanja čak i prijetnje Švicaraca nisu mogle pobijediti emociju koju je s 10 godina probudio na toj utakmici Grasshoppera i Dinama. Prije točno 23 godine.</p><p>Nakon pobjede u Zürichu, Dinamo je izbacio i mađarski MTK i u trećem kolu ispao od moćnog Atletica (1-1 u Zagrebu, 0-1 u Madridu). Bila je to posljednja stuba prije europskog proljeća, Dinamo je došao među 16 najboljih u tom natjecanju, što nije ponovio iduću 21 godinu, do Nenada Bjelice.</p><p>A isti je dan, 30. rujna, i dio Hajdukove povijesti. Te je jesenske večeri prije točno deset godina u petoj minuti sudačke nadoknade Ante Vukušić raspametio 33.000 navijača na Poljudu, a Drago Ćosić uzviknuo je "Vukušiću Ante, sinjski dijamante"!</p><p>Hajduk je u drugom kolu Europske lige 2010. pobijedio Anderlecht 1-0 i navijači su planirali kako Poklepovićeva družina koju su činili Subašić, Strinić, Vejić, Ibričić, Tomasov, Sharbini, Vukušić... može proći skupinu.</p><p>Nažalost, bili su to jedini bodovi te sezone, uslijedila su četiri poraza od AEK-a, Zenita i Anderlechta, Hajduk je završio posljednji s tri boda i gol razlikom 5-13. I što je puno gore i bolnije: više nikad nije uspio ući u skupinu.</p><p>Nakon tog Vukušićeva bijega i rušenja belgijskog velikana, odnosno nakon te sezone, Hajduk je odigrao 44 europske utakmice u pretkolima, ima 20 pobjeda, sedam remija i 17 poraza, četiri je puta došao do posljednje faze kvalifikacija (Dnipro, Slovan Liberec, Maccabi Tel Aviv, Everton), ali nikako da je prijeđe.</p><p>A hrabri sinjski dijamant vratio se nogometu nakon velikih zdravstvenih problema s plućima i prošle je sezone briljirao u Olimpiji.</p>