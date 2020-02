Dan kada je Janica ušla među besmrtne: Ma tresla sam se...

Te godine je u Salt Lake Cityju stvorena povijest. Navijači su klicali i uživali u prizorima jer su znali da gledaju najbolju skijašicu svih vremena. Govorimo o Janici Kostelić koja je briljirala na Zimskim olimpijskim igrama 2002. godine kada je osvojila čak tri zlata i jedno srebro.

Jedno zlato iz te nevjerojatne kolekcije osvojila je je baš na današnji dan, prije 18 godina na Valentinovo.

- Sve mi je nekak nejasno, nemrem vjerovat, to je nemoguće. Samo sam išla dolje, glavom bez obzira. Na startu slaloma druge vožnje počela sam se malo tresti, što mi se nikad ne događa. Brzo sam krenula zakopčavat pancerice da ne mislim na to - rekla je Janica tada za HRT nakon sjajne pobjede u kombinaciji.

Foto: Stephan Jansen/DPA/PIXSELL

Bila je tada na vrhuncu, jednostavno nepokolebljiva i nepogrešiva. Kako god odvozila vožnju, u cilju bi ju dočekalo zeleno prolazno vrijeme, a to je frustriralo njezine protivnice koje nisu imale lijeka protiv nje.

U, za nas, povijesnom Salt Lake Cityju osvojila je zlato u kombinaciji, veleslalomu i slalomu, a na stepenicu niže stala je nakon superveleslaloma.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska je sveukupno na Zimskim olimpijskim igrama osvojila 11 medalja, 10 je došlo iz loze Kostelić, a čak četiri smo osvojili na Valentinovo. U nastavku vam donosimo tko nas je još sve obradovao osim sjajne Janice.

Ivica osvojio srebro

Bila je to prva Ivičina medalja na Olimpijskim igrama. Janica je tada, u Torinu 2006. godine, osvojila zlato u kombinaciji i srebro u superveleslalomu, a do povijesne medalje došao je i brat Ivica, koji je u kombinaciji uzeo srebro iza Teda Ligetyja. Samo 53 stotinke nedostajale su do zlatnog odličja. Hrvatska je na kraju olimpijskog turnira završila treća po redu po broju osvojenih medalja iza Austrije i Amerike.

Bronca Jakova Faka

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Foto: Drazen Brajdic/PIXSELL

Bio je stjegonoša na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Vancouveru 2010., a sjajnu formu najavio je osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji godinu ranije. Jakov Fak osvojio je prvu hrvatsku olimpijsku medalju u nordijskom skijanju. Tada su se Slovenci trgali da ga dovedu, a na kraju su i uspjeli. Bez obzira, bilo je ovo povijesno postignuće za hrvatski sport.

Kostelić opet srebrni

Ivica je tada u potpunosti opravdao očekivanja i nakon kombinacijskog srebra iz Torina, uzeo je novu olimpijsku medalju - srebro u superkombinaciji u Vancouveru 2010. Odvozio je fenomenalan spust i postavio temelj za medalju. Za vodećim Akselom Lundom Svindalom zaostajao je svega sekundu i pet stotinki. Ukupni pobjednik na kraju bio je veliki Bode Miller, koji je tako kompletirao odličja osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato. Pobijedio je ispred Ivice za svega 33 stotinke.