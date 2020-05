Dan kada je Ovrebo zaustavio Chelsea i stvorio mit Uefalone

Tom Hening Ovrebo (52), po struci psiholog, uvukao se u glavu navijačima Chelseaja 2009. godine i od tada ne izlazi. Godinama nakon utakmice Chelseaja i Barcelone u polufinalu Lige prvaka na Stamford Bridgeu dobivao je prijetnje smrću.

Norveški sudac prije točno 11 godina grubo je oštetio Chelsea u polufinalu Lige prvaka, a na Barcelonu navukao bijes navijača Chelsea. Mnogi kažu da je te večeri nastala Uefalona, pogrdno ime za Barcelonu koje označava momčad koju gura Uefa, iako to nema previše veze s tim. Ali eto, Uefalonu je, čini se, stvorio Tom Hening Ovrebo, i njegovo kriminalno suđenje.

Španjolski dnevnik Marca pronašao ga je daleko od nogometa koji je, kako je priznao, zamrzio ponajviše zbog utakmice koja ga je obilježila. Chelseaju te tužne večeri za sve koji vole nogomet propustio je svirati ne jedan, ne dva, nego barem četiri penala.

'Nije to bio moj najbolji dan'

Andres Iniesta zabio je u zadnjim minutama za finale u kojem je Barcelona kasnije pobijedila Manchester United i osvojila europsku krunu. Ali naslov je ostao u sjedni polufinalne utakmice i sudačke režije na Stamford Bridgeu.

- Više ne sudim, iako kad kolegama treba savjet, tu sam, pogotovo s psihološke strane. No ne sudjelujem više u nogometu. Dosta mi je, radio sam toliko godina vikendima, sad uživam u slobodnom vremenu - rekao je Ovrebo za Marcu.

'Nisam ponosan na svoje suđenje'

Katastrofalno je sudio te večeri, i sam je svjestan toga.

- Takve stvari se događaju kad si sudac, ponekad nisi na razini na kakvoj bi trebao biti. Griješe igrači, griješe i treneri. Nisam ponosan na tu svoju predstavu, nije to bio moj dan - rekao je Ovrebo.

Prilično skromna izjava za autora jedne od najvećih sudačkih sramota u povijesti Lige prvaka. Svima koji su gledali utakmicu, a kasnije i na desetke puta pregledavali snimku, bilo je jasno da je Chelsea brutalno pokraden.

Iz londonskog kluba izbrojali su šest nedosuđenih penala, sudačke analize pokazale su da Ovrebo nije sudio barem četiri čista penala, ako ste zaboraviti, evo i kronologije.

Ovrebovih 6 grijeha

1. Dani Alves ruši Florenta Maloudu, umjesto penala, Ovrebo vadi taj faul na rub šesnaesterca.

2. Eric Abidal vuče Didiera Drogbu za dres u 16 metara, nema penala za Ovreba

3. Touré je ponovno u akciji, ovaj put odguruje Nicolasa Anelku pred golom - nema penala

4. Yaya Toure ruši Anelku s leđa, opet ništa od penala

5. Gerard Pique igrao je rukom, to je i do danas jedina stvar koju je čovjek napravio, a da se vidi iz svemira, ali Ovrebo to nije vidio

6. Nova ruka igrača Barcelone, Ovrebo kaže - NE!

Halo, recepcija? Možete doći po stvari

- Jesam li gledao snimku? Uvijek gledam snimku svojih utakmica i pokušavam nešto naučiti iz toga. Napravio sam nekoliko pogrešaka te večeri, ali s ponosom gledam na sve što sam učinio u karijeri. Lako je nakon utakmica pričati zašto nisi ovo napravio ovako ili onako, moramo odlučiti i stotinki sekunde, tu je još i pritisak - rekao je Ovrebo i dodao:

- Morali smo promijeniti hotel te večeri - ispričao je Ovrebo, koji nikad više nije sudio važnije utakmice, a umirovio se u listopadu 2013. godine.

'Ti si je*ena sramota!'

Te riječi urlao je u kameru Didier Drogba nakon poraza od Barcelone. Uefa ga je kaznila s četiri utakmice. Jose Bosingwa prošao je nešto bolje zbog komentara da je Barcelona te večeri kupila pošteno suđenje. Dobio je poštene tri utakmice kazne.

- Dobijem tri do četiri prijeteća e-maila godišnje i poneko pismo. Ali te poruke moja obitelj nikad neće vidjeti, ne želim da ih to uznemirava. Sve je to dio posla, puno sam naučio, život ide dalje - rekao je Ovrebo u ranijim intervjuima.

