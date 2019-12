'Dan povratka u Hajduk doći će prije nego li se mnogi nadaju'

Humanitarni malonogometni turnir ''Četiri kafića – memorijal Dino Petrinović'' svake godina na Gripama okupi brojna poznata imena, kako splitskih nogometaša, tako i šire. Neki se pojave jednom – dva puta, neki i više, ali postoji jedna grupa igrača koji su tu svake godine. Bez obzira na sve probleme, na raspored, udaljenosti, praznike i želju za odmorom, oni se uvijek odazovu i popodne 26. prosinca žrtvuju za dobrobit djece iz Centra Mir. Jedan od njih je i Marko Livaja, koji je na turniru debitirao 2009. godine sa samo 16 godina, i odmah u premijernom izdanju postao najbolji strijelac sa pet postignutih golova.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ako se ne varam ovo mi je 11. put da sam tu i odazivat ću se dokle god mogu igrati i dok mi obaveze to dozvoljavaju. Sada igram u ligi koja ima pauzu u vrijeme Božića, i sretan sam da sam tu – kazao nam je Marko i dodao:

- Tu smo u prvom redu zbog onih kojima je potrebna pomoć a rezultat je u drugom planu. No ima i natjecateljskog duha, svi mi volimo i želimo pobijediti i zato dajemo 100%. Nekad je to dovoljno za pobjedu, nekad nije.

Markov AEK ne stoji dobro u prvenstvu Grčke, doduše treći su, ali s 10, odnosno 12 bodova iza PAOK-a i Olympiakosa nakon 16 odigranih kola.

- Oni su dosta ulagali u zadnje vrijeme, imaju odlične momčadi, ali mislim da smo i mi na dobrom putu, i mi smo se pojačali, stigao nam je i novi trener Massimo Carrera i treba vremena da se sve posloži i uigra. Novi trener voli jake treninge, što nam je i pokazao u prva dva tjedna u kojima smo naporno radili. On ima dosta iskustva, osvojio je rusku ligu sa Spartakom, bio je asistent Antoniju Conteu, ali Grčka liga je dosta specifična, dosta zatvoreno se igra, trebat će mu vremena da se navikne.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

U tekućoj sezoni Marko je u 19 utakmica prvenstva i kvalifikacija za EL postigao sedam golova i tri puta asistirao, što su solidne brojke za igrača njegovog profila.

- Možda sam mogao zabiti i koji gol više, ali više igram polušpicu ili lijevo krilo nego centarfora, i moram biti zadovoljan. Osvojio sam prvenstvo, igrao dva finala kupa, nije loše za kratko vrijeme koliko sam tu. Ugovor me veže još godinu i pol za AEK, dobro mi je tu, poštuju me, moram biti zadovoljan.

Foto: Leonard Nincevic/PIXSELL

Iako je tek navršio 26 godina, Marko nas je iznenadio kad je kazao kako mu je već pomalo dosta inozemstva i kako razmišlja o povratku kući, konkretno u Hajduk.

- Hajduk je moj klub i naravno da pratim sve što se događa. Napravili su ove godine dosta veliki iskorak, u ovo vrijeme bi ranijih godina bili na 20 bodova zaostatka za vodećima, a sada su doveli i neke kvalitetne igrače, i Tudora i Stanića koji su igrali u velikim klubovima i koji će im dati dimenziju više jer znaju kako veliki klubovi funkcioniraju.... Što se tiče mene, imam ugovor još godinu i pol, nakon toga ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju se nadam da ću jednoga dana opet obući dres Hajduka – kazao je Livaja, a na pitanje je li taj dan daleko, pojasnio:

- Nije daleko, imam 26 godina, već sam praktično deset godina vani i naravno da razmišljam o povratku. Sigurno da ima i nostalgije, svaki put kad dođem kući ne da mi se natrag, pogotovo ako je odmor bio duži. Ali profesionalac sam, znam zbog čega sam u inozemstvu i koje su mi obaveze. Uz obitelj mi je lakše nego ranije kad sam bio sam, kćer je krenula u grčki vrtić, priča grčki jezik i plan je vratiti se kući dok ona krene u školu, znači najkasnije za 3.5 godine.

Foto: Privatni albumI

To bi značilo da će Hajduk na Marka moći računati dok je još u punoj snazi, prije 30 rođendana.

- Sigurno...

Iako ga u zadnje vrijeme nije bilo u krugu reprezentativaca, još uvijek se nada da bi mogao uhvatiti vlak za Euro.

- Bio sam na dvije akcije protiv Španjolske i Engleske u Ligi nacija, u to vrijeme sam igrao i Ligu prvaka i to mi je bilo jako uspješno razdoblje karijere. Bila mi je velika čast nositi dres reprezentacije, nadam se da ću opet dobiti priliku, iako sam svjestan koliko se teško nametnuti izborniku, Hrvatska ima jako puno vrhunskih igrača koji igraju u vrhunskim klubovima, a Grčka liga nije ni toliko jaka, ni toliko praćena, bez obzira što se igra jako dobar nogomet. Liga je malo divlja, ali definitivno ima kvalitete.

U HNL-u od proljeća starta VAR, s kojim u Grčkoj baš i nije bilo dobrih iskustava.

- Nije to VAR kao u Engleskoj, gdje gledaju snimke iz 20 različitih kuteva. Kod nas imaju jednu kameru, i ako nije dobar kut snimanja... Nema ni jasnih kriterija što je ruka, što nije, uglavnom, uvijek je penal ako je to u korist velikog kluba. Kad se tome doda da se igra svako malo zaustavlja, da se gleda svaka situacija i to po 3-4 minute, onda je sve jasno.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj suci u VAR sobi za vrijeme utakmice jedu pizzu.

- Ma nisam ja siguran da u toj sobi uopće ima ikoga, ha, ha, ha... U Grčkoj su uvijek neki problemi sa sucima, sad ih je 4-5 suspendirano a drugi odbijaju suditi, tako da mi uvijek možemo računati na barem dva mjeseca pauze. VAR je u Grčkoj donio dosta kaosa, i ja sam protiv toga. Više se niti ne radujemo nakon postignutih golova, zbog toga što se svaki gol pregledava, pa treba čekati odluku. Nema tu gušta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U narednih šest mjeseci Markov plan je zabiti što više golova i čekati odluku izbornika Dalića. Svjestan su da su mu šanse male, jer Dalić traži centarfora, ''devetku'', a on nije taj...

Ima još dosta utakmica do kraja sezone, ako budem zabijao vjerojatno će i izbornik pogledati koju utakmicu. Ali na koncu sve zavisi o meni i mojim igrama i golovima. Nisam opterećen pozivom, ali naravno da bih volio, kako i svi drugi. Znam da izbornik traži ''devetku'', igrača poput Petkovića, jer tako trenutno igramo, ali ja nisam taj, nije to moja uloga...