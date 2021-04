U finalu velter kategorije u prvom Armagedonu, u organizaciji FNC-a i Dražena Forgača, očekuje nas meč Trnskog i Dubrave, odnosno ATT-a i Ban Teama.

U kavez prekrasne dvorane na Slavonskoj aveniji ući će Jakob Kosić (26, 2-1) s Markom Ostanekom (26, 3-1). To je sukob stilova. Kosić je nevjerojatni nokauter, koji je najavio velike stvari protiv odličnog grapplera Ostaneka.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme Kosića i Ostaneka za finale Armagedona

- Provest ću vas malo po Dubravi. Ovo je Klaka, gornji dio Dubrave. Proći ćemo sve pa idemo do Bana, tamo treniram. Tu živim cijeli život i ne bih svoj kvart mijenjao ni za što - priča nam dobro raspoloženi Ostanek.

Stanom u Trnskom proveo nas je Kosić. Mladi MMA borac ima zbirku Alan Ford stripova, a veliki je zaljubljenik i u nogomet, obožava Dinamo.

- Sa svojim Bad Blue Boysima išao sam u Petrinju pomagati. Bilo je tamo i drugih navijačkih skupina, a u tim trenucima potpuno je nebitno jesi li Torcida, Armada...

Proveo nas je po kvartu i Kosić.

- Evo nas u "rupi", tako zovemo ovo igralište u Trnskom. Tu je moja ekipa, zbog njih sve i radim. Nadam se da ću dogurati daleko, da će ovi ljudi biti uz mene i tad i da ću im moći pomoći. Da i oni rade ono što vole i dobro žive.

Ostanek nam je ispričao kako je krenuo sa slobodnom borbom.

- Znate kako to ide, počeo sam na nagovor prijatelja, on je prvi ušao u taj svijet. Dvoumio sam se prije deset godina između teretane i MMA-a. Došao sam kod Bana, svidjelo mi se, zaljubio sam se u taj sport i eto me tu gdje sam danas. Najdraža borba? Definitivno ona protiv Tončija Peruška. Imao sam ga u nokdaunu, na kraju ga završio na giljotinu i time sam pokazao da sam kompletan borac. Vjerujem u svoje sposobnosti, kondicijski sam napredovao jer mečevi u finalu traju tri runde. Zbog posla treniram jednom dnevno, to je moj maksimum, ali svakako da sam spreman.

Opisao nam je borac iz Dubrave kako izgleda njegov dan.

- Dižem se u 5 ujutro, radim od 6 do 14 sati. Malo pojedem, odmorim i dođem svjež na trening. Slobodno vrijeme? Jedino vikendom. Odem s curom negdje.

Ima Ostanek i svoje idole.

- Jon Jones je sjajan, volio bih jednog dana tehnikom biti poput njega. Volim i Stipu Miočića i baš mi je žao što je izgubio od Francisa Ngannoua. Izgleda da je Kamerunac poboljšao obranu od rušenja i to je presudilo...

Okršaj Kosića i Ostaneka najavili su i njihovi treneri.

- Trenutačno ima 82,5 kilograma. Znači do borbe mora skinuti pet i pol kilograma. Njegov protivnik skida sigurno puno više. Marko je trenirao dobro, najvažnije je da su pripreme prošle bez ozljeda. Moj borac ima prednost u visini, znam Kosića, znamo svaki njegov pokret i pripremili smo taktiku. Puno je Marko svestraniji i u stojci i u grapplingu, puno više zna, nego što ljudi misle da zna i to će pokazati u borbi - kazao je Bernard Ban, Ostanekov trener.

- Mislim da će to biti jedna od zanimljivijih borbi. Jakob je puno napredovao u parteru, hrvanju, grapplingu. U stojci je svakako opasan, pokazao je to na prijašnjem meču. Ostanek će ga probati odvesti u parter, ali iznenadit će se nivoom Kosićeva hrvanja - rekao je Kosićev trener Saša Drobac.

Najavila su oba borca borbu.

- Vjerujem da ću to riješiti i pobijediti - kratko, ali samouvjereno poručio je Kosić, a Ostanek ga je bocnuo:

- Nadam se da će uspjeti skinuti kile...