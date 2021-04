Kad Dražen Forgač bude imao dvoranu s pogledom na more, onda može reći da ima najbolju dvoranu u Hrvatskoj, našalio se Zelg Galešić, naš proslavljeni MMA borac, a danas trener u pulskom Trojanu.

Potegnuli smo do Trojana, kako bismo dan proveli s Danielom Bažantom (29, 4-2-0), finalistom Armagedona u perolakoj kategoriji (do 66 kilograma). Protivnik će mu biti Crnogorac Nino Škrijelj (23, 5-1) iz ATT-a. Borba je na rasporedu 10. travnja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pripreme Bažanta i Škrijelja za finale Armagedona

- Kod Zelga sam prvi put došao prije nekih sedam godina. Bio sam dva-tri mjeseca pa sam prestao trenirati zbog posla. Ponovno sam se vratio 2016. i krenuo s kikboksom. Prvenstveno sam došao zbog skidanja kilograma, imao sam u jednom trenutku 96-97 kilograma - priča nam Bažant.

- Tek sam 2017. počeo trenirati MMA. Prije toga sam odradio jedan poluprofesionalni meč u kikboksu, ali ovo me više privlačilo. Kompletniji si borac uz MMA, to je "umjetnost s ulice".

Njegov protivnik Škrijelj bit će posebno motiviran za meč. U prvom kolu Armagedona izgubio je u dodatnoj, trećoj rundi, od Bažanta. Ipak, upao je u polufinale ozljedom jednog borca, dominantno pobijedio i sad čeka revanš.

- Prvi put sam došao u ATT prije dvije godine. Tražio sam pravi klub, u Podgorici sam imao problema, umro mi je i otac... Teško je bilo vratiti se sportu, govorili su mi da odustanem od MMA-a, da nije to za mene, da je bolje da situiram obitelj... Ipak, nisam želio odustati. Trener Forgač kaže da sam ja najvrjedniji Crnogorac, ha-ha.

Bažant, osim slobodne borbe, obožava i - Hajduk.

- Tata mi je iz Slavonije, a majka iz Splita. Tata je u Splitu išao u vojnu školu, tu su se oni upoznali i tu sam se rodio. Zato navijam za Hajduk, naježim se kad dođem na sjevernu tribinu Poljuda. Osjećaj koji se može mjeriti s onim kad navijaš na Poljudu, je onaj kad nekog nokautiraš - rekao je Bažant pa dodao:

- Zelg je razradio taktiku do najsitnijih detalja. Zna te borce bolje od nas. Nino je super dečko i to sve, ali u kavezu se ide do kraja. Moram se vratiti pobjedama, zadnju borbu sam na KSW-u izgubio protiv Roberta Ruchale. Mnogi ne znaju, ali ja se MMA-om ne bavim zbog novca, tog imam dovoljno, već iz ljubavi. Odvajam po pet-šest sati dnevno na treninge. Što cura kaže na to? Ne smeta joj - otkrio nam je Bažant.

Škrijelj slobodno vrijeme krati igranjem šaha.

- Šah, ponekad igrice. Znamo odigrati UFC ili Call of Duty na PlayStationu. Volio bih s Mirkom Filipovićem odigrati partiju šaha, pročitao sam negdje da dobro igra.

Borbu je najavio i Škrijeljov trener Saša Drobac.

- Stojka mu je bila super i prije dolaska u ATT. Sad je sve još malo dogradio, a najviše je zadnjih mjeseci napredovao u hrvanju, grapplingu. Digao je to sve za 50 posto. Vjerujem da će to pokazati u sljedećim mečevima - rekao je Drobac.

POGLEDAJTE VIDEO: Armagedon show s Draženom Forgačem, Filipom Pejićem i Franciscom Barriom