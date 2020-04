'Dana White je lažljivac i idiot, pogledajte samo Stipin primjer'

Iako ga u akciji nismo gledali još od prosinca 2018. godine, Mark Hunt (46) još nije rekao posljednju riječ. "Super Samoan", međutim, prije toga ima još nešto za razriješiti s UFC-jem s kojim je lani izgubio pravnu bitku kada je perjanicu MMA-a tužio zbog činjenice da je dopustila dopingiranom Brocku Lesnaru da se svejedno bori protiv njega i na kraju pobijedi.

Hunt, koji svejedno sprema novi tužbu, u akciji je kojom se zalaže da se u svijet slobodne borbe uvede zakon koji štiti prava boksača Muhammad Ali Boxing Reform Act.

- Stvari će se promijeniti kada se uvede Ali Act. Sve će se promijeniti. Borci će biti bolje plaćeni i samim time početi pravilno živjeti. Zašto se uopće trudimo doći do samoga vrha u svijetu borbe? Pa da nas konačno plate kako spada, a trenutno to nije slučaj. Borci su prevareni. Znam kako to rade. Zato i pokrećemo ove tužbe - rekao je Hunt za Duello Channel, navodeći Stipu Miočića kao primjer potplaćenosti.

- Tužno je gledati kroz što sve borci prolaze i kako mladi borci misle da će zaraditi dobar novac. Ali kada imate prvake koji traže više love, onda znate da nešto nije u redu. Kada tip poput Stipe ili neki drugi prvaci traže više novca, valjda jer je prvak u toj promociji. Zašto traži više novca? Razmislite o tome.

Nije nimalo birao riječi o šefu UFC-ja.

- Svi ti šefovi i vlasnici kompanija poput Dane Whitea će vam reći: "Mi moramo učiniti to i to i sve će biti u redu". Ali na kraju dana on je mali lažljivi insekt. Većina boraca boji se pričati o tome. Pa vi ste borci, ali ne samo u oktogonu, već na svim poljima. Smiješno je gledati kako se neki od njih ulizuju likovima poput Whitea. To je smijurija. On je smijurija. On je idiot.

Vrlo je jasno da Huntov povratak nećemo gledati u UFC-ju, ali mogli bismo u boksu.

- Trenutno sam u pregovorima oko boksačkog meča, a želim se boriti još šest puta. Želim završiti karijeru, ali moram platiti za ovu tužbu protiv UFC-ja. Moram završiti s time. Želim se boriti još šest puta i biti sretan sa završetkom.