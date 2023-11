Danas je ždrijeb play-offa za EP, tri su scenarija. Evo gdje gledati

Nakon završetka prvog dijela kvalifikacija za Euro i popunjavanja 20 od moguća 23 mjesta u ždrijebu (uz domaćina Njemačku), Uefa će u podne u Nyonu odrediti ždrijeb play-offa za to natjecanje koji se igra 21. (polufinale) i 26. ožujka (finale). U igri su još tri mjesta.

Kako funkcionira play-off?

Uefa od prošlog Eura koristi sustav u kojem nagrađuje najbolje plasirane selekcije iz Lige nacija koje se nisu kvalificirale kroz skupinu.

Dakle, dodatne kvalifikacije igra 12 reprezentacija podijeljenih u tri skupine po četiri, po principu polufinala i finala na jednu utakmicu, gdje je domaćin polufinala bolje rangirana reprezentacija iz Lige nacija, a domaćin finala određen je ždrijebom. Samo pobjednik ide na Euro.

Svih 12 reprezentacija unaprijed će znati u koje će skupine završnog turnira ako se plasiraju, u ždrijebu 2. prosinca u Hamburgu bit će u posljednjem, četvrtom bubnju nositelja. I mogu biti protivnici Hrvatske.

Kako se popunjava play-off za Euro?

Dakle, u obzir se uopće ne uzimaju rezultati iz ovih kvalifikacija, nego samo konačni plasman u zadnjoj Ligi nacija. Po četiri najbolje reprezentacije iz Lige A, Lige B i Lige C koje se nisu plasirale izravno idu u baraž. No na papiru to ne mora biti tako, to se pokazalo i u prošlim ciklusima.

Uefa je zato odlučila zaštititi pobjednike skupina Lige nacija iz Lige B i Lige C i odredila da oni ne mogu igrati play-off u rangu iznad svoga, dok prvo slobodno mjesto u ždrijebu mora zauzeti najbolja selekcija iz Lige D (ovaj put oni nemaju zaseban ždrijeb), a to je Estonija iako je to ostvarila u skromnom društvu Malte i San Marina, a u kvalifikacijama uzela tek bod!? Ona zna da stiže u goste Poljskoj u polufinalu. Ostala slobodna mjesta popunjavaju se prema plasmanu u Ligi nacija.

U trećem rangu oba para poznata

S obzirom na to da Liga A ima samo dvije reprezentacije koje se nisu plasirale izravno u Njemačku, uz Estoniju iz Lige D tamo će upasti netko od drugoplasiranih iz Lige nacija u Ligi B, Finska, Ukrajina ili Island. Dvije od te tri reprezentacije gostovat će u polufinalu kod Izraela, odnosno Bosne i Hercegovine, selekcija koje su osvojile svoje skupine u Ligi B.

Jedino su parovi play-offa Lige C unaprijed definirani, Gruzija s najboljim plasmanom dočekuje četvrtoplasrani Luksemburg, a drugoplasirana Grčka trećeplasirani Kazahstan.

Koji su scenariji mogući?

Tri su opcije otvorene za tri para play-offa. Prvo će se izvući reprezentacije koje popunjavaju Ligu B, a potom i Lige A.U prvoj verziji Ukrajina gostuje u BiH, a Island kod Izraela u polufinalu, dok Finska ide u goste Walesu. U drugoj Finska gostuje kod BiH, protivnik Izraela je Island, a Ukrajinci idu u Wales, dok u trećoj Finska također igra protiv "zmajeva", Izraelci dočekuju Ukrajinu, a Islanđani idu u Izrael. Uefa će odrediti i domaćine finalnih utakmica.

Gdje gledati prijenos?

Uefa će ceremoniju iz Nyona prenositi na službenim stranicama OVDJE.