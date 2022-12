Danas krizni sastanak u stožeru Antolića, a ima li Mamić potpise za izvanrednu skupštinu kluba?

U Maksimiru i dalje nema mira. Ni blizu. Borba za prevlast dvaju zaraćenih struja, one Krešimira Antolića i one Zdravka Mamića, svakog dana postaje sve neizvjesnija. Skupština je 12. prosinca izglasala nepovjerenje Krešimiru Antoliću, ali Izvršni odbor nije prihvatio razrješenje člana Uprave. I sada će u Maksimiru, do daljnjega, trajati velika pravna bitka.