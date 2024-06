Danas na Euru: Ključan sudar za Hrvatsku, Belgijcima gori pod nogama, Portugalci i Turci mirni

Deveti dan Europskog prvenstva u Njemačkoj otvorit će Gruzija i Češka od 15 sati. Petak su zatvorile Nizozemska i Francuska (0-0), a prva na rasporedu u subotu bi potencijalno mogla biti od ključne važnosti za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Gruzija - Češka (15 sati)

Niti Gruzija niti Češka još nemaju bodove na Euru. Gruzijci su u odličnoj utakmici izgubili od Turske 3-1 premda su imali svoje šanse. Turci su pobjedu potvrdili tek u nadoknadi iako su vodili fantastičnom golčinom Arde Gulera, no Gruzija je predvođena Kvičom Kvaratškelijom stvorila pregršt šansi i u nekim trenucima bila nadomak izjednačenja. S druge strane, Češka je hrabro pala protiv Portugala 2-1 u susretu koji nije zaslužila izgubiti. Francisco Conceicao spasio je Roberta Martineza u 92. minuti i Portugal se izvukao na individualnu klasu. I zbog te prethodne dvije utakmice Hrvatskoj se otvara šansa proći u osminu finala Eura čak i s dva boda. Naravno, to će se dogoditi u slučaju da protiv Italije odigramo remi. Pobjeda bi sve riješila, no u slučaju remija u ovoj skupini F moralo bi se poklopiti da Gruzija i Češka danas u Hamburgu odigraju neriješeno pa da obje reprezentacije izgube u posljednjem kolu. Na taj način bi imale po jedan bod i Hrvatska bi s dva boda prošla dalje. Ako, gledajući u ovome trenutku, Česi odigraju neriješeno s Gruzijom pa istim ishodom završe i posljednje kolo, a u slučaju našeg remija s Italijom, oni bi išli dalje zbog bolje gol razlike. Sve u svemu, čeka nas zanimljiv okršaj u kojem obje reprezentacije, zbog vlastitog uspjeha, moraju ići na pobjedu. I jednima i drugima pobjeda donosi puno više nego remi. A mi se nadamo mirnom remiju... Koeficijent na pobjedu Češke je 1,85, da će slaviti Gruzija je 5,85. Pravdu će dijeliti njemački sudac Daniel Siebert, koji je sudio poljudski derbi između Hajduka i Dinama.

Turska - Portugal (18 sati)

Ove dvije reprezentacije praktički su osigurale prolaz u daljnju fazu. Gledano iz njihove perspektive, i jednima i drugima bi najviše odgovarala pobjeda, no niti jedna reprezentacija ne bi se previše žalila kada bi susret u Dortmundu završio podjelom bodova. Portugal i Turska su generalno najveći favoriti skupine F i dobar dio posla odradili su u prvom kolu. Cristianu Ronaldu Euro u Njemačkoj je posljednji ples i njegova reprezentacija ima ogroman motiv jednom od najvećih nogometaša u povijesti osigurati dostojan oproštaj od reprezentacije. I eventualno ponoviti uspjeh iz 2016. godine kada je Portugal prvi put u svojoj povijesti bio europski prvak. Ronaldo je i najbolji strijelac Europskih prvenstava s 14 golova pa će htjeti dodatno podebljati rekord. No, pitat će se nešto i Tursku jer Portugalci nisu odradili preuvjerljivi nastup protiv Češke. Portugalci će biti favorit, na njihovu pobjedu koeficijent iznosi 1,65. Da će slaviti Turci on je 6. Susret sudi iskusni Nijemac Felix Zwayer.

Belgija - Rumunjska (21 sat)

Rumunjska je napravila zaista velik pothvat ka plasmanu u osminu finala Eura kada je razbila Ukrajinu 3-0 u prvom kolu. Kapetan Nicolae Stanciu zabio je jedan od najljepših golova na Euru, a kada je Belgija u utakmici nakon šokantno izgubila od Slovačke 0-1, Romelu Lukaku se propisno ispromašivao, bilo je jasno da će daljnji rasplet skupine E donijeti pravi vatromet. Belgija bi današnjom pobjedom u Kolnu nad Rumunjskom zatvorila krug i sve momčadi bi u skupini imale po tri boda. Pobjeda Rumunjske donijela bi neviđeno iznenađenje i Belgija bi bila na pragu ispadanja s Eura. U posljednjem susretu subotnjeg rasporeda devetog dana Europskog prvenstva računica je jasna - Belgijci svim raspoloživim snagama moraju ići na pobjedu. I veliki su favorit, na pobjedu Belgije koeficijent iznosi 1,55, da će slaviti Rumunji velikih 7. Susret sudi iskusni Poljak Szymon Marciniak.

Sve utakmice možete pratiti na drugom kanalu Hrvatske radiotelevizije (HRT 2).