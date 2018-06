Danas nije išlo: Schwartzman je ekspresno pobijedio Ćorića

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nakon uspješnog starta na Roland Garrosu izgubio je u 3. kolu od 12. tenisača svijeta i 11. nositelja Diega Schwartzmana 3-0 u setovima (7-5, 6-3, 6-3) nakon 2 i pol sata igre.

Borna danas jednostavno nije imao svoj dan, odnosno Schwartzman nije praštao pogreške i odigrao je na vrlo visokoj razini, bez prevelikih oscilacija.

Prvi set je bio vrlo izjednačen, bez breaka sve do 11. igre kada Argentinac koristi nesigurnost na Ćorićevu servisu. Nakon gubitka prvog seta Ćorić nije pronalazio načina kako ugroziti Schwartzmanna, u drugom setu je dvaput gubio svoj servis, a u trećem je Argentinac poveo s 5-1, Ćorić nakratko došao do svoje prave igre i smanjio na 5-3, no kraj je uslijedio u sljedećem gemu.

Ćorić je na svoj servis dopustio čak 16 break-lopti, a šest ih nije uspio spasiti. Borna je u meču imao više winnera (37-32), ali je napravio čak 52 neprisiljene pogreške, točno upola manje nego Schwartzmann.

Bio je ovo njihov treći međusobni dvoboj i prvi Bornin poraz nakon što je Argentinca bez izgubljenoga seta svladao u Winstonu i Marakešu.

U osmini finala igrat će protiv Kevina Andersona, koji je izbacio Mischu Zvereva.