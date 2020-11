Dance Queen Kraljevica i Mia Velepić najbolji među čak 850 plesač(ic)a u Domu sportova

<p>U ovim uvjetima bez gledatelja ipak smo uspjeli ostvariti naš san. Korona nas nije uspjela spriječiti niti omesti jer sport je ipak na prvom mjestu. Natjecanje je održano po svim epidemiološkim mjerama i preporukama Civilnog stožera grada Zagreba.</p><p>Naglasila je to <strong>Slobodanka Tintor</strong>, predsjednica Svjetske IBFF fit kids federacije, nakon što je Zagreb ovaj vikend u Domu sportova ugostio International Dance Open 2020.</p><p>Pokrovitelji su bili gradonačelnik Milan Bandić i Turistička zajednica grada Zagreba, natjecanje je otvorio <strong>Goran Petrović</strong>, pomoćnik pročelnika za sport i mlade grada Zagreba, a organizator sportski klub Bambi kids.</p><p>Nastupilo je 850 plesača iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Mađarske i BiH, a u gala večeri je nastupilo 20 najboljih koreografija, koji su osvojili i novčanu nagradu.</p><p>U grupama je to bio klub Dance Queen Kraljevica, drugi Step by Step i treći Dance Academy. U solima je prvo mjesto osvojila Mia Velepić, drugo Nathali Nujster, a treće Tim Štimac.</p><p>Zagreb bi 12. i 13. prosinca trebao biti domaćin i Europskom kupu, i to u Ciboninoj dvorani.</p>