Danci pregazili Mađare i plasirali se u polufinale SP-a

Hrvatska je svoj put na SP-u završila na razočaravajućem devetom mjestu. Nismo ispunili svoj cilj, a to je četvrtfinale. No, uzbuđenja nimalo ne fali za rukometne sladokusce, a doznali smo i prvog polufinalista.

Danska se lakoćom obračunala s Mađarskom i prošla u polufinale, a tamo će u petak za finale igrati protiv pobjednika susreta Norveške i Španjolske. Ta utakmica otišla je u produžetke nakon što je Daniel Dušebajev zabio za 25-25 u posljednjoj sekundi.

Danci su muku mučili samo s Hrvatskom, gdje su jedva došli do boda, no sve ostalo bilo je odrađivanje posla. Kao i ovaj plasman u polufinale. Najveći favorit za osvajanje prvenstva se postavio autoritativno od prve minute, već na poluvremenu bilo je 21-12 i bilo je svima jasno da će to biti nešto teži trening za njih. Na kraju su slavili uvjerljivih 40-23.

Gidsel je utrpao čak devet golova, Pytlick je zabio sedam, a Kirkelokke šest. Nemoćne Mađare predvodio je Bodo sa šest golova.

Danska je posljednjih godina preuzela vladarsku palicu od Francuza. Osvajali su Svjetsko prvenstvo 2019. i 2021. godine, a zanimljivo, posljednji poraz na SP-ima zadala im je baš Mađarska prije šest godina u Francuskoj u osmini finala. Ovaj put su im vratili s kamatama.

Svjetski prvak će tako opet u borbu za medalje, no svima je jasno koji je njihov cilj. Osvojiti Svjetsko prvenstvo treći put zaredom i tako postati prva reprezentacija kojoj je to pošlo za rukom. Mikkel Hansen se nakon toga može komotno i umiroviti. Čovjek nema više što za osvojiti u karijeri.

