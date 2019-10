Olmo je vodio mlade Španjolce kao kapetan na 'krivoj' poziciji

Španjolski ofanzivni talent, Dani Olmo, igrač hrvatskog prvaka Dinama, odigrao je 55 minuta u remiju svoje reprezentacije s Njemačkom koja je završila rezultatom 1-1.

Mlada "furija" i "elf" odigrali su u Cordobi egal, iako je domaća reprezentacija Dinamovog igrača povela već u 10. minuti. Iako je prvi na travnjaku precizan bio Garcija, Nijemci su izjednačili preko Schlotterbecka u 32. minuti.

Dani Olmo startao je u susretu od prvog zvižduka kao kapetan, a igrao je sve do 55. minute na poziciji lažne devetke što je mnoge iznenadilo. Naravno, ljubitelji mlade "furije" već su se oglasili na društvenim mrežama kako bi raspravili zašto je Dani igrao na toj poziciji, ali i kako to da nije pozvan u A selekciju prema prikazanom na terenu.

"Twitteraši" su se zapitali:

- Zar nije Dani prerastao U21 momčad?

Good question. Dani Olmo has been in terrific form, but this is only his 13th cap at U21 level.



He was one of the younger, inexperienced players at the 2019 Euros this summer.



Should he wait? Or could he make the step up?#LLL

