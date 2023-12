Dankinje su teško slomile Crnu Goru, Šveđanke razbile Njemice

Danske rukometašice plasirale su se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što su u četvrtinalu u svom Herningu svladali Crnu Goru 26-24 (13-10) , dok je ranije Švedska pobijedila Njemačku s 27-20 (15-6).

Dankinje su opravdale ulogu favorita svladavši na svom terenu uporne Crnogorke, koje ipak nisu imale snage za iznenađenje.

Emma Friis i Anne Hansen postigle su po pet golova za Dansku, dok je Dijana Mugoša zabila šest golova za Crnogorke.

Švedska je do polufinala došla zahvaljujući fenomenalnom početku, povele su protiv Njemica 7-0 i to sačuvale do kraja. Kod Šveđanki su briljirale Linn Blohm, Nat Hagman, Olivia Mellegard i Jamina Roberts - sve s po pet golova, a kod Nijemica je prvi strijelac bila Amelie Berger s četiri gola.

Šveđanke će u polufinalu igrati s Francuskom, dok Norveška u skandinavskom obračunu čeka Dansku.