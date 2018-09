Danske legende Hvidt i Boesen u stožeru BiH reprezentacije...

Za ove kvalifikacije dobit ćemo pojačanje na klupi u vidu Lassea Boesena, koji iza sebe ima ogromno igračko iskustvo što će pokušati prenijeti našim reprezentativcima. To je čovjek koji je osvajao titule u Danskoj i Španjolskoj, s danskom reprezentacijom igrao velika natjecanja i osvajao medalje. Mislim da će to biti motivirajuće za naše igrače, ipak se radi o čovjeku koji je rukomet učio na terenu, a ne iz knjiga. Osim njega doći će i Kasper Hvidt, svojevremeno jedan od najboljih golmana na svijetu, koji će biti gost. Želim da nas malo posjeti i razgovara s igračima, ali naravno i prenese dio znanja našim golmanima, otkrio je veliki plan izbornik rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman.

Jedan od najboljih rukometaša u povijesti BiH rukometno je ime izgradio u Koldingu i tamo se sprijateljio s brojnim svjetskim legendama. A Boesen i Hvidt svakako spadaju u to društvo. Boesen je s Danskom osvojio europsko zlato te svjetsko srebro i broncu, a igrao je u Koldingu, Portland San Antoniju, Lemgu i Flensburgu.

Kasper Hvidt, pak, spada u red najboljih golmana u povijesti, između ostalog branio je u Barceloni, Ademar Leonu, Portland San Antoniju... S reprezentacijom je osvojio svjetsku broncu, europsko zlato i tri bronce.

Obojicu Šuman vidi kao 'pojačanje' u lovu na povijesni plasman BiH na Europsko prvenstvo. Naši susjedi u kvalifikacijskoj su skupini sa Češkom, Bjelorusijom i Finskom, a na EP će proći dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane.

- Ovo je velika prilika ove generacije da prvi put ode na Europsko prvenstvo. Tu je puno igrača koji su godinama u reprezentaciji i bilo bi sjajno da karijeru okrune odlaskom na Euro. I oni su sami svjesni te prilike. Protivnici u grupi nisu atraktivni, ali su jako neugodni, tako da se ne smijemo zavaravati da će biti lako. No, zato sam i pozvao Boesena u stručni stožer, jer je on promijenio više ‘rukometnih kultura’. Igrao je u Danskoj, Španjolskoj i Njemačkoj na najvišem nivou. Probao je sve, radio je i kao trener i kao sportski direktor. Mislim da nam može dosta doprinijeti. Važno mi je i da se Hvidt pojavi jer je on rukometna veličina - priča Šuman.