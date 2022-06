Danski tenisač otjerao majku s tribina pa optužio Čilićevog protivnika: Unio mi se u lice!

Uz našeg Marina Čilića, Holger Rune (19) jedno je od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg Roland Garrosa. Talentirani mladić iz Danske probio se do četvrtfinala gdje je izgubio od Norvežanina Caspera Ruuda. Pokazao je napadački i atraktivan tenis te da bi vrlo lako u bliskoj budućnosti mogao boriti se za naslove, ali isto tako morat će malo obuzdati svoj divlji temperament i naučiti što je to bonton i fair-play.

Rune je u meču protiv Ruuda pokazao da je tanak sa živcima, ali i da baš ne poštuje protivnika. Tijekom meča je provocirao norveškog tenisača, a čak je u jednom trenutku izbacio svoju majku s tribina?!

- Odlazi, odlazi. Ako mi ne možeš pomoći, odlazi - vikao joj je navodno Rune, nakon čega je ona otišla s tribina. Kasnije je on to demantirao pravdajući se da je njegova majka iz nekog drugog razloga morala otići.

- Kao prvo, nisam rekao majci da napusti stadion. Bilo je nešto drugo. To je pogrešno. Volim svoju mamu i nisam ju poslao van.

Danac nakon poraza nije baš bio raspoložen za fair-play. Jedva da je pružio ruku protivniku pa je odmah odjurio u svlačionicu. Ruud se samo nasmijao i jasno dao do znanja što misli o njegovom ponašanju. No, nakon meča nove kontroverze su isplivale u javnost, a u središtu pozornosti opet je Rune.

Danski tenisač optužio je Ruuda da mu je prišao u svlačionici, unio se u lice te se rugao i naslađivao vičući mu u facu 'daaa, toooo', slaveći pobjedu.

Protivnik našeg Marina Čilića u polufinalu Roland Garrosa je ovako odgovorio na optužbe.

- Ono što on govori nije u redu. To se nije dogodilo. Obojica smo bili u svlačionici nakon meča, a to je ogromna svlačionica. Ima mnogo igrača, tako da smo cijelo vrijeme bili samo u svom dijelu sobe. Okupao sam se u ledenoj kupki, pojeo pizzu i slušao glazbu prije nego što smo otišli kući. Dok je Holger sjedio u svom dijelu garderobe - rekao je Casper Ruud u razgovoru za Eurosport pa nastavio:

- Razočaravajuće je što kreira te laži o meni. Za mene nije važno misli li da sam igrač koji ne poštuje pravila fair playa, to zapravo i nije važno. To je njegovo osobno mišljenje, ali ovako iznositi laži o meni nije u redu. Stvarno bih volio da je ovo posljednji put da čini tako nešto - rekao je on.

Sve je demantirao i njegov otac Christian Ruud, ali u obranu svog sina skočila je Aneke Rune. Ona također tvrdi da se Ruud rugao njezinom sinu, a da njegov otac laže.

- Njegov otac nije bio tu kad se to dogodilo, otišao je. Bilo je to dok je Holger čekao doping kontrolu, pa otac to ne može komentirati. Jedna stvar je da vičeš mom sinu u lice. Druga stvar je da otac laže novinare - kazala je ona.

Nikad nećemo doznati što se dogodilo u svlačionici, svatko tvrdi svoje, ali ako i je Ruud to napravio, riječ je o nepoštivanju protivnika. No, Rune se očito nije mogao na miran i korektan način oprostiti od Roland Garrosa. On će ostatak turnira gledati na televiziji, a Ruud će danas igrati polufinale protiv Marina Čilića.

