'Dao bih Ligu prvaka za SP, a želja mi je igrati s Ronaldom...'

Proteklih nekoliko mjeseci bili su jako stresni za hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. Od ključnog igrača Barcelone u jednom trenutku, spao je na klupu i mrvice, a onda ga je Valverde opet počeo koristiti u prvoj postavi.

U međuvremenu je Valverde postao bivši, a zamijenio ga je Quique Setien. I tu se ništa nije promijenilo po statusu našeg reprezentativca čija minutaža i pod novim trenerom također varira. Jednu utakmicu igra svih 90 minuta, a sljedeću zaigra posljednjih 10 minuta.

Sve te situacije nisu omele Raketu koji se i dalje trudi na treninzima te želi ostati u Barci.

Hrvatski reprezentativac imao je intervju za Bleacher Report, ali pomalo drugačiji. Naime, on je odgovarao na pitanja brojnih korisnika tog portala.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Naravno, većina pitanja se odnosila na Leu Messija. Rakitić je u Barcu došao 2014. godine, a od tada sjajno surađuje s Leom na desnoj strani.

- Da, zaista je nevjerojatno igrati s njim, mislim da je on jako poseban. Bilo je puno sjajnih igrača u nogometu, ali on je u posljednjih 15 godina najbolji igrač i moje mišljenje je da je najbolji svih vremena. Zaista mi je nevjerojatno da ja već šest godina igram s njim i to na istoj strani.

A želi li da se Neymar vrati?

- Naravno, volio bih imati Neymara u momčadi, ali on mora odlučiti sam za sebe što je najbolje za njega. Jako smo dobri prijatelj ii samo želim da on bude sretan. A kada je sretan, on je jedan od najboljih igrača na svijetu.

Ronaldo ili Messi, vječno je pitanje s kojim ćemo se suočavati još godinama. Raketa vrlo dobro zna Messijeve sposobnosti, a mogao je saznati i Ronaldove. Naime, Juve ga je htio dovesti prošlo ljeto, ali nisu se uspjeli dogovoriti s Barcelonom. Možda će na sljedeće ljeto imati više uspjeha?

- Htio bih igrati jednog dana s Ronaldom. On je jedan od najvećih igrača u povijesti. Zaista ga je užitak gledati. Možemo vidjeti što sad radi u Juventusu, on je za mene jedan od najboljih u povijesti.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Govorio je i o čarobnom Mundijalu u Rusiji.

- Svjetsko prvenstvo je promijenilo jako puno toga. Taj poraz u finalu bio je jako težak za nas. Osjetili smo ljubav cijelog svijeta, svi su navijali za nas. To je bilo nevjerojatno iskustvo za nas, to su stvari koje ne zaboravljate. Dao bih trofej Lige prvaka za Svjetsko prvenstvo. Ligu prvaka možete osvojiti svake godine, a SP svake četir

Najbolji igrač s kojim sam igrao i najbolji protiv kojeg sam igrao?

- Pa lagan je odgovor, Messi i Messi hahah. Jednostavno je užitak biti pored njega na terenu, ali igrati protiv njega i čuvati je jako teško. Kao da igra neki drugi sport.

Foto: ALBERT GEA

- Jako je puno podcijenjenih igrača u nogometu. Mourinho je rekao da sam to ja, ali ja mislim da ima jako puno nogometaša. Za mene je to Miralem Pjanić - rekao je Raketa.

Najdraži igrač mu je Robert Prosinečki, a najdraži stadion Sanchez Pizjuan. A što kaže na dresove Barce? E pa jako su mu dragi jer i Hrvatska ima slične.

Barca je prošle sezone ispala od Liverpoola u osmini finala i to nakon što su u prvom susretu pobijedili 3-0. To pak nije bilo dovoljno jer su im Redsi uzvratili sa 4-0 na Anfieldu.

- Taj poraz do Liverpoola bio je jako težak za nas, srce nam je bilo slomljeno. Poštovali smo ih, ali to je nogomet. Moraš se boriti do posljednje minute.

Foto: Luca Rossini/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

A hoće li napustiti Barcu na ljeto?

- Sve te priče o transferima su dio nogometa, moraš biti spreman u svakom trenutku. Moraš biti sretan onim što imaš, moram razmišljati o obitelji, igrati. Ako često igram, ja sam sretan.

Europsko prvenstvo ili Liga prvaka?

Hmm, biram Euro. Ligu prvaka sam već osvojio. Nadam se da će Hrvatska biti dobra i nakon što moja generacija ode. Ima jako puno sjajnih igrača i nadam se da mogu biti bolji od nas.

Najdraži gol?

Moj prvi profesionalni gol za Basel, zabio sam volej lijevom nogom - zaključio je Rakitić.