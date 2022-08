'Dao sam mami jetru i spasio joj život. Jer svaki put kad sam je vidio, bojao sam se da je zadnji'

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Nisam htjela da mi on bude donor, ali nije me pitao za dopuštenje, kaže nam Ljiljana Perić-Komšić, a Robert se sjeća susreta u bolnici: 'Samo me zagrlila i plakala'

Nisam ja nikakav heroj jer ono što sam učinio za svoju majku učinio bi svatko tko odrasta u normalnoj obitelji. Rekao nam je to Robert Perić-Komšić (23), mladi sarajevski nogometaš s adresom u Vinkovcima, nakon što se oporavio od operacije koju je imao prije pet mjeseci u istanbulskoj klinici, kad je majci Ljiljani (52) donirao jetru i tako joj spasio život.