Nema kraja pojačanjima u Hajduku! Nakon 'mora pojačanja', dolaska bivšeg 'vatrenog' Danijela Subašića (36), među 'bile' je stigao i povremeni hrvatski reprezentativac Dario Melnjak (28)! Dario će biti pojačanje na lijevom beku, a pokazali su 'bili' da definitivno napadaju ono što su dugo čekali...

Melnjak je rođen u Varaždinu 31. listopada 1992. godine. Nogometnu karijeru započeo je u NK Nedeljanec, a igrao je još za Zelinu, Slaven Belupo, belgijski Lokeren, azerbejdžanski Neftchi, slovenske Domžale, a posljednji klub mu je bio turski prvoligaš Rizespor za kojeg je igrao protekle dvije i pol sezone. Za reprezentaciju Hrvatske upisao je osam nastupa.

- Na tržištu nam se otvorila mogućnost da dovedemo igrača koji je trenutno bez ugovora. Prednost je što se radi o iskusnom igraču uz kojeg će i Stipe Biuk lakše razviti svoj potencijal na lijevoj strani. Također će pojačati konkurenciju našim lijevim bekovima te nam dati opciju više. Vrijedi istaknuti da je Dario igrač koji može pokriti još neke pozicije u momčadi ako to bude potrebno. Radi se o velikom profesionalcu, snažnom karakteru koji je ima ogroman motiv za dokazivanje u Hajduku. Posebno nas raduje što je odbio mnogo bolje financijske ponude kako bi bio dio našeg projekta - istaknuo je Hajdukov sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Presretan sam što sam ovdje. Kad sam vidio koji su ciljevi kluba i shvatio da su to zapravo i moji ciljevi, vrlo brzo smo našli zajednički jezik. Pošto sam bio slobodan igrač, meni je bilo jako interesantno sve što su mi prezentirali iz Hajduka i želio bih se zajedno boriti i ostvariti njihove ciljeve. I ja sam kao mladi igrač imao sam želju igrati u velikom klubu poput Hajduka. Vjerojatno sam kroz svoju karijeru i životni put trebao sve ovo proći i steći iskustvo. Želim pomoći klubu sa svojim iskustvom, znanjem. Najbolji prijatelj je veliki navijač Hajduka i kad ja ne stignem on me svakodnevno obavještavao, čak i prije nego je bilo ideje o dolasku u Hajduk. Imam puno suigrača ovdje i nekih protiv kojih sam igrao. Veselim se ponovnom susretu i da ćemo zajedno stvarati dobru energiju, koheziju i bolji Hajduk - rekao je Dario Melnjak nakon potpisa.

Podsjetimo, Melnjak je nakon dvije i pol godine završio svoju epizodu u Caykur Rizesporu gdje je i postao hrvatski reprezentativac, a nakon toga su turski mediji pisali kako će u nastavku sezone nositi dres Alanyaspora no to se zbog nekih problema nije dogodilo. Melnjak je bio bez kluba od 23. kolovoza, a mjesec dana kasnije potpisao je za 'bile' koji sljedeću utakmicu igraju u nedjelju na domaćem terenu protiv Lokomotive.