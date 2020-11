Dario Vizinger: Mi smo 'kraljevi' penala, a Dinamo je kući favorit

Austrijanci su nakon dva kola vodeća momčad skupine K. Imaju četiri boda, u dvije su utakmice zabili pet golova, a čak četiri od njih iz penala. Svi su bili čisti kao suza, kaže nam napadač Wolfsbergera Dario Vizinger

<p>U nedjelju je Wolfsberger kao gost pobijedio Admiru 3-1 u austrijskom prvenstvu, a prva dva je gola zabio iz penala. U četiri posljednje utakmice, za Austrijance je dosuđeno čak šest penala. Svih šest su zabili, pet je realizirao 35-godišnji Michael Liendl. </p><p>Jedan penal im je dosuđen protiv <strong>CSKA,</strong> tri protiv <strong>Feyenoorda i</strong> dva protiv<strong> Admire.</strong></p><p>- Svi su bili čisti kao suza. Da nije bilo penala, odnosno prekršaja, bio bi gol. Eto, ispada da smo "kraljevi" penala, a svi su opravdano dosuđeni. Mi smo napadačka momčad, stalno prijetimo, puno smo u napadu, puno u 16 metara protivnika i onda su oni primorani praviti prekršaje - kaže nam <strong>Dario Vizinger</strong> (22), mladi reprezentativac Hrvatske i napadač WAC-a. Protiv Dinama je igrao prije tri mjeseca u Zagrebu. Tada je nosio dres Celja, Zagrepčani su pobijedili 3-0 u prijateljskoj utakmici.</p><p>- To mi je bila prva utakmica u karijeri protiv Dinama iako sam nosio dres Rijeke, Varaždina, Hrvatskog dragovoljca. Sad me čeka druga, koja je puno važnija. Koga da izdvojim od dinamovaca? Pa to je strašna momčad, strašni pojedinci. Svjesni smo toga da je u Zagrebu Dinamo favorit protiv nas, ne samo protiv nas, već i nekih drugih većih klubova - govori Vizinger, čiji je Wolfsberger u konkurenciji Feyenoorda, Dinama i CSKA bio autsajder.</p><p>- Bilo je tako, nakon ždrijeba, nama nitko nije davao nikakve šanse u borbi za prolazak, a mi smo sve iznenadili. Četiri boda nakon dva kola, tko bi to očekivao. Neki su nas očito podcijenili i to im se vratilo - rekao je Vizinger, koji je u austrijskom prvenstvu ove sezone zabio dva gola.</p><p>Njegov suigrač Liendl je s četiri gola, uz Paca Alcacera, vodeći strijelac Europske lige nakon dva kola.</p><p>- On je veznjak, bez ikakve sumnje, naš najvažniji igrač. Ima veliko iskustvo, sjajnu realizaciju, vidjelo se kako odlično puca penale - kaže Vizinger, kojemu je žao što će se igrati bez publike.</p><p>- Sigurno bi moji iz Čakovca došli u Maksimir da mi daju podršku - rekao je Vizinger, koji se nada barem poluvremenu u četvrtak u Maksimiru. </p>