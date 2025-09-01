Darko Nejašmić ima novi klub: Bivši hajdukovac potpisuje za senzacionalnog lidera Eredivisie

Bivši veznjak Hajduka i Osijeka, 26-godišnji Darko Nejašmić, karijeru nastavlja u Nizozemskoj. Nakon što je nedavno sporazumno raskinuo ugovor sa Sharjahom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Nejašmić kao slobodan igrač stiže u NEC Nijmegen, klub koji je senzacionalno započeo novu sezonu i trenutno se nalazi na samom vrhu nizozemskog prvenstva. Očekuje se da će potpisati ugovor do ljeta 2027.

NEC Nijmegen je postao jedno od najvećih iznenađenja europskog nogometa na početku sezone. Nakon što su prošlu sezonu okončali na solidnom osmom mjestu, momčad trenera Dicka Schreudera u novu je kampanju ušla furiozno te nakon nekoliko odigranih kola drži jednu od vodećih pozicija u Eredivisie, rame uz rame s tradicionalnim velikanima.

Ključno pojačanje za prorijeđenu obranu

Iako primarno defenzivni veznjak, Nejašmićeva polivalentnost bila je ključni faktor u njegovom dovođenju. Nizozemski mediji navode kako je klub hitno trebao pojačanje koje može pokriti više pozicija, pogotovo u obrambenom redu. Naime, prijelazni rok u Nijmegenu bio je izuzetno buran. Klub je ostvario značajan prihod prodajom ključnog lijevog braniča Calvina Verdonka u francuski Lille za otprilike tri milijuna eura.

Osim toga, obrambena linija je dodatno oslabljena ozljedama Jetra Willemsa i Brama Nuytincka, zbog čega je trener Schreuder ostao na vrlo malom broju raspoloživih igrača. Nejašmićeva sposobnost da zaigra kao stoper ili čak na boku daje treneru prijeko potrebnu taktičku fleksibilnost. U veznom redu, borit će se za poziciju s igračima poput Kodaija Sana, Dirka Propera i novopridošlog Noéa Lebretona, a smatra se i zamjenom za Meesa Hoedemakersa i Larsa Oldena Larsena koji su ranije napustili klub.

Povratak na veliku scenu

Za Nejašmića, koji je prošao omladinsku školu Hajduka, ovaj transfer predstavlja povratak na veliku europsku scenu nakon jedne sezone provedene u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon što je napustio Poljud, Osijek je za njegove usluge platio 1.2 milijuna eura, da bi ga kasnije prodao u Sharjah za milijun eura.

Unatoč izletu u manje atraktivnu ligu, njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu i dalje se procjenjuje na respektabilnih 1,5 milijuna eura. Dolazak u ambicioznu momčad iz jake europske lige bez odštete predstavlja sjajan potez i za igrača i za klub, otvarajući Nejašmiću priliku za novi uzlet u karijeri.