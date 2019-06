Ispitivali ga 5 sati: Samo želim da ova stvar završi... Čim prije!

Dok se brazilska nogometna reprezentacija priprema za prvi nastup na Copa Américi na domaćem tlu protiv Bolivije (subota, 2:30 po hrvatskom vremenu), najveća zvijezda te momčadi Neymar (27) igra neku drugu, nenogometnu utakmicu.

Zbog ozljede gležnja napadač PSG-a neće nastupiti na kontinentalnoj smotri, ali zato mora odgovarati na optužbe bivše djevojke Najile Trindade de Souze (26) koja ga je optužila za silovanje.

Neymarov dolazak na policijsku postaju izazvao je pravi košmar u São Paulu. Lokalne vlasti angažirale su veliko osiguranje i poseban koridor po kojem bi nogometaš mogao prići zgradi. Razlog? Dakako, brojni obožavatelji i znatiželjnici.

Brazilčevo je svjedočenje trajalo čak pet sati, a sad je sve u rukama povjerenice Juliane Bussacos da dovrši istragu.

- Odgovorio je na sva pitanja na zadovoljavajući način. Demantirao je zločin. Istraga je povjerljiva i ne možemo ništa reći o daljnjim postupcima - poručili su iz tužiteljstva.

Medijima se obratio i sam Neymar po izlasku iz policije.

- Bit ću kratak... Samo želim zahvaliti ljudima na potpori i brizi, svim onima koji su mi slali poruke. I želim reći da sam miran. Istina će doći na vidjelo, prije ili kasnije. Sad imam samo jednu želju, da ovaj slučaj završi što je prije moguće - kaže Neymar.

Prošli tjedan u istoj je policijskoj postaji iskaz dala i djevojka koja je optužila Neymara, Najila Trindade de Souza. Njeno ispitivanje trajalo je sat duže, šest sati.

Prema njenim tvrdnjama, incident se dogodio 15. svibnja ove godine u Parizu. Neymar je djevojku upoznao preko Instagrama. Nakon razgovora nogometaš PSG-a dogovorio je preko prijatelja nadimka Gallo da će joj platiti kartu za let iz Brazila i smještaj da dođe u Francusku i upozna ga.

- Zbog iznude pritisnut sam izložiti svoj život i svoju obitelj. Jako sam uzrujan, ali odsad ću iznijeti i govoriti o svemu što mi se dogodilo s tom djevojkom - poručio je potreseni brazilski nogometaš Neymar (27) na Instagramu.

Navodno je spomenutog 15. svibnja odsjela u hotelu Sofitel Paris Arc Du Triomphe, gdje je oko 20 sati Neymar došao - pijan.

- Da, bila je to intimna stvar, ali moram se otvoriti da bih dokazao da se ništa neobično nije dogodilo. Dogodio se odnos između muškarca i žene unutar četiri zida, kao i sa svakim parom. Ni sljedeći dan ništa se nije promijenilo. Nastavili smo razmjenjivati poruke. Tražila me i suvenir za svoje dijete.

- Kada sam ga pitala je li ponio zaštitu, rekao mi je da nije. Zato sam mu rekla da se ništa neće dogoditi, ali on nije slušao, okrenuo se i nastavio s činom. Rekla sam: 'Stani, stani, ne! Stani'. Ali on nije puno govorio, samo je nastavio. Samo želim pravdu. Pod traumama sam. Želim da plati za ono što je napravio. Bio je agresivan - rekla je Najila.

Naravno, Neymarova strana objavljeni video interpretira potpuno drugačije. Na snimci se vidi kako par, dok u pozadini svira hit 'Every breath you take' najprije prijateljski razgovara, a onda se situacija zahuktala. Najprije su se posvađali, a onda je uslijedio fizički sukob.

Najila je ošamarila Neymara, a on je vikao da ga ne udara i pokušavao ju je odgurnuti nogama. Letjeli su i predmeti, a Najila je urlala na brazilsku zvijezdu i vikala: 'Udarit ću te. Znaš zašto? Jučer si me udario i ostavio ovdje samu'. Kraj scene je izrezan.