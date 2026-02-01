Obavijesti

Sport

Komentari 8
HRVATSKI JUNACI

David Mandić: Mi smo j...ni ratnici! Maraš: U inat EHF-u

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 4 min
David Mandić: Mi smo j...ni ratnici! Maraš: U inat EHF-u
Foto: Hrvatski rukometni savez

Ne znam kako bi spavali da nismo uzeli medalju, ali idemo kući u svoju zemlju ponosni, sretni i uzdignute glave, rekao je David Mandić koji je pustio i krv u borbi za broncu

Admiral

Uzeti broncu na Europsko prvenstvu velik je uspjeh, a kad se zna koliko je Hrvatska propatila s ozljedama, prijevozom, smještajem, hranom, onda sve to ide na razinu više. Hrvatska je rukometna sila i zasluženo kući ide s medaljom. Naši rukometaši nisu krili oduševljenje nakon nove medalje. Hrvatska je pobijedila Island 34-33.

Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji
34
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mi smo Hrvati, mi se ne damo. Mi prelazimo sve bolove i prepreke. Mi smo jedna velika momčad, velika obitelj i veliki ratnici! Laktom me udario u lice, ali nema veze, osvojili smo broncu i kući idemo s medaljom. Ne znam kako bi spavali da nismo uzeli medalju, ali idemo kući u svoju zemlju ponosni, sretni i uzdignute glave - rekao je David Mandić.

- Mi smo je*eni ratnici. Ovo je moja druga obitelj i za ovu momčad bih dao sve, kao i oni za mene i sve nas. Skidam ekipi i stručnom stožeru kapu do poda. Nakon svih prepreka da osvojimo broncu, kapa do poda svima. Nije lako, ali vraćao sam se, molio sam se Bogu, moja obitelj, za mene. Idemo kući sretni i veseli, osvojiti dvaput medalju u dvije godine, ovo je čudo. Da ne zaboravim Dagura, nevjerojatan čovjek i top trener - rekao je za RTL David Mandić.

 Mateo Maraš kratko se nadovezao, ali pogodio u centar:

- Nije moglo bez drame. Ovo je bronca za loše organizirano prvenstvo i za organizatore. Njima u inat smo osvojili! 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rukometaši nakon osvojene bronce 10:18
Rukometaši nakon osvojene bronce | Video: Hrvatski rukometni savez

Presretan je bio i heroj polufinala, bombarder Tin Lučin.

- Teška utakmica, minute su trajale kao sati. Ne može lagano, mora biti drama, ali ovako je slađe. Bilo je neizvjesno hoću li se stići oporaviti, bila je utrka s vremenom, ali ja sam prvo bio sretan što mogu biti tu s ovim dečkima jer mi smo svi velika obitelj. Ponosan sam na sve ove dečke. Tu je i Domagoj Duvnjak koji nas je bodrio i pokazao kako se igra za reprezentaciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo pustio dvojicu igrača, Mlačić razmišlja o nekoliko opcija za transfer...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026