Stipe Miočić: Dok si se ti borio u ringu, ja sam gasio požare

Nešto se kuha!

Nakon što je Stipe Miočić prije nekoliko dana objavio video na kojem hrani svoju kćerkicu Meelah Claire i u njemu poručio da smatra da mu Daniel Cormier duguje revanš, ne stišavaju se reakcije navijača koji žele isto.

Cormier se osjetio prozvanim pa je jučer odgovorio putem Twitter, a naveo je čak tri razloga zbog kojih se ne želi boriti s Miočićem:

Akcija izaziva reakciju pa je ubrzo odgovorio i Stipe:

- DC, moja guzica se ponudila boriti protiv tebe na UFC-u 230, 3. studenog u Madison Squere Gardenu. Umjesto toga, borio si se protiv Lewisa, dok sam se ja borio s požarima - napisao je vatrogasac iz Clevelanda.

