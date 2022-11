De Bruyne i Courtois nisu dobri zbog djevojke, igrači su u svađi i nećemo pobijediti Hrvatsku!

Na press konferenciju Zlatka Dalića došao sam kako bih mu postavio pitanje o belgijskoj reprezentaciji i moram priznati da me iznenadio iskrenim i otvorenim odgovorom. Svi mi u Belgiji znamo da naša reprezentacija ne izgleda dobro na ovom Svjetskom prvenstvu, no jedno je kad to kažemo mi novinari, a posve drugo kad to kaže izbornik reprezentacije s kojom igrate sljedeću utakmicu. Dalić je o Belgiji je govorio s puno poštovanja, naglasio je da smo godinama bili broj jedan na Fifinoj ljestvici, ali i dodao da ga je iznenadilo nešto lošije izdanje u prva dva kola.

Mene je pak iznenadila jako dobra atmosfera koja vlada u vašoj reprezentaciji, kao i oko nje, kod ljudi u kampu, novinara... Znam da je razlog tome visoka pobjeda nad Kanadom, ali osjeti se razlika. Nakon poraza od Maroka naši igrači su bili tužni, neki nisu ni prošli kroz mix zonu i očekujemo da Fifa zbog toga kazni naš savez.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Sada je sve jasno, ovo je zadnja utakmica za nas, "do or die", utakmica u kojoj moramo pobijediti da bismo prošli dalje. No nakon odgledanih utakmica obje reprezentacije protiv Maroka i Kanade, smatram da je Hrvatska favorit. Belgija u prva dva susreta nije pokazala ništa posebno, ima tu i dalje kvalitetnih pojedinaca, ali nije to ono što smo gledali godinama. Obrana je stara i spora, svaki trener to vidi. Bez Lukakua to nije moćan napad jer Batshuayi nije momčadski igrač, De Bruyne ne igra na nivou na koji smo ga navikli gledati u Manchester Cityju, očito nije sretan u ovoj momčadi, puno je pričao nakon poraza, o obrani, o načinu igre... Dosta je tenzija koje stvaraju lošu atmosferu i zbog toga je Hrvatska favorit.

Čini se i da je ovo kraj jedne velike, zlatne generacije, ali mi se nadamo da još uvijek mogu iznenaditi, pogotovo ako Hazard odigra bolju utakmicu nego protiv Maroka te ako se Lukaku uspješno vrati u postavu, kako je i najavljeno. S Lukakuom u postavi obrana će moći više igrati dugim loptama, što će ih rasteretiti i dati im više opcija. S Lukakuom u postavi Hazard i De Bruyne bi trebali biti bolji... Tko zna, možda im pomoge i slobodan dan koji su proveli u ponedjeljak u druženju s obiteljima. Nisam tako optimističan, iako nam treba pobjeda moja prognoza je da će utakmica završiti pobjedom Hrvatske ili remijem te da će Hrvatska proći dalje, a drugo mjesto i prolaz će osigurati i Maroko pobjedom nad Kanadom.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Puno tenzija u momčadi između obrane i napada, između mladih i starih igrača, talentiranih igrača, manje talentiranih. Cijeli taj mix utječe na izbornika Martineza i belgijsku reprezentaciju. Plus, Martinez vodi reprezentaciju kao klub i to nije viša ta Belgija.

Tenzije su u momčadi jer su svjesni da ne mogu više igrati na razini na kojoj su igrali.

Teško je kad shvatite da više ne možete. Više su to privatne tenzije, De Bruyne je najbolji primjer. Ne igra dobro. I onda je napao momčad, da ne trebamo pucati duge lopte, da treba spustiti loptu na zemlju. Protiv Maroka smo igrali tako, pa je opet bio loš. I sad kreću frustracije. On je najveće razočaranje, jedan od najboljih je na svijetu, a u Belgiji je loš. Jako loš.

Alderwiereld i Vertonghen danas igraju u belgijskoj ligi, pratim belgijsku ligu cijelo vrijeme i tamo su loši, igraju prosječno. Vertongena kritziraju u Anderlechtu jer nije dobar, Alderwiereld kako-tako. Ima duge lopte i to je kod nas bitno. Jedan može igrati, ali baš obojica...

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Lukaku će igrati. Sad je na 70 posto forme, ali i na 70 posto je bolji od Batshuayija. Sjetite se gola Lukakua Hrvatskoj u Maksimiru. Od centra je išao prema golu i lakoćom se riješio, ili bolje reći otresao hrvatskih stopera. S Gvardiolom nije tako. Presnažan je. Mi se nadamo da je još ostalo snage u njegovim nogama. Ako će biti dobar, Alderwiereld će slati duge lopte, Lukaku ih spuštati, a onda mogu doći do izražaja De Bruyne i Hazard. Ali s Batshuayijem igramo s igračem manje.

Ne jer nije dobar već jer ne može igrati s Hazardom, nije dobra kemija, kombinacija...

Očekivanja uoči Svjetskog prvenstva nisu bila velika. Izgubili smo od Nizozemske 4-1, ali ta je utakmica mogla završiti 10-0 za Nizozemsku! Bez problema. Nešto se događa u našoj momčadi. Mjesecima nakon toga momčad nije igrala ništa bolje. Svi u državi su uoči početka smatrali da je četvrtfinale maksimum ove generacije.

Volimo Hrvate, Rapaić, Prosinečki... Puno je Hrvata ostavilo trag u Belgiji. Runje je legenda u Standardu. Prava legenda. Perišić je igrao u Roselareu i Bruggeu. Rekao mi je da mu je to bilo jedno od najboljih razdoblja u karijeri, u Belgiji se razvio kao igrač. Impresionirani smo Hrvatskom. Šanse su 70-30 za Hrvatsku. Hrvatska ima sjajnu obranu, dovoljan joj je remi. Mislim da će Hrvatska kontrolirati utakmicu i proći.

Iskreno, Hazard je najbolji igrač. Iako je imao problema s kilama, ozljedama, formom. Danas je najbolji, a to je onda problem. Trenutačno je za ocjenu pet, od jedan do deset. Ali ostali su za dvojku ili trojku.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Kod slobodnih udaraca se već šest godina postavljamo isto. Nikoga nema na prvoj stativi. Video analitičar Maroka je bivši analitičar Belgije i sve je to znao. Pogledajte prvi gol koji im je poništen. Bio je identičan kao drugi. Isti igrač je u pred Courtoisom. To je dokaz odlične analize sa strane Maroka i katastrofalne pripreme s belgijske strane.

U svlačionici je glavni šef Lukaku. Ne Hazard ni De Bruyne. Hazard je kapetan jer je najbolji u povijesti Belgije, ali nije lider. Imate situaciju s bivšom djevojkom, koja je bila s De Bruyneom i Courtoisom. Nisu najbolji prijatelji, ali nisu na ratnoj nozi.

Prije utakmice će se svi igrači okupiti na terenu, a Lukaku će im održati govor. Pogledajte, on je glavni, njega se sve pita. Hazard nikad nije bio lider. Hazard je zabavan, odličan, vrlo duhovit, uvijek se smije, diže atmosferu u momčadi. Ali nije taj koji zagalami.

Hrvatska? Gvardiol je budućnost svjetskog nogometa, odlično se slaže s Lovrenom, bit će Belgiji jako teško zabiti gol. Možda će Hazard pomoći u pripremi, dobro zna Modrića. Kad je došao u Real, tražio je broj 10 od Modrića, ali mu Luka nije dao. I uzeo je sedmicu.

Dobar nam je i golman. Courtois je odličan, pogotovo kod penala. Što bih napravio da sam Luka Modrić i da mu pucam penal? Pucao bih po sredini gola. Uvijek se baca lijevo ili desno, samo po sredini i to visoko.

