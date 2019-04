De Gea odlazi u PSG, Oblak u Unitedu za 120 milijuna eura

Iako se to najmanje očekivalo, ovog ljeta bi moglo doći i do promjene na golmanskoj poziciji u Manchester Unitedu. David de Gea (28) bi mogao otići u Paris St-Germain, a na Old Trafford bi trebao stići 26-godišnji slovenski vratar Jan Oblak, objavili su u utorak britanski mediji.

De Gea, kojem ugovor sa Unitedom ističe u ljeto sljedeće godine, traži godišnju plaću od 20 milijuna eura, čime bi postao najplaćeniji golman na svijetu. Pregovori sa Unitedom su u slijepoj ulici, ali je zato PSG spreman ispuniti zahtjev španjolskog vratara, a Unitedu nudi odštetu od 100 milijuna eura.



De Gea je u Manchester United stigao 2011. godine iz Atletico Madrida za 20 milijuna eura, a klub sa Old Trafforda ponovno bi mogao naći novog golmana u Atleticu. Britanski mediji navode da je United spreman platiti 120 milijuna eura Atleticu, koliko iznosi odštetna klauzula za Jana Oblaka.