De Jong odgovorio Raketi: Pa neću ja odabrati gdje ću igrati

On dolazi, ali siguran sam da neće igrati na mojoj poziciji, koja je već zauzeta. Želim mu sreću i poštujem ga sto posto, rekao je nedavno Ivan Rakitić za Frenkieja De Jonga koji će se od ljeta pridružiti Barceloni.

On je za Katalonce potpisao još u zimskom prijelaznom roku i bit će velika konkurencija našem reprezentavcu na pozicijama u veznom redu, no to previše ne brine mladog Nizozemca.

- Rekli su mi da su me doveli za jednu od tri pozicije u veznom redu. Nisam ja taj koji će reći na kojoj ću poziciji igrati - rekao je.

Mladi Nizozemac oduševio je nogometni svijet svojim predstavama ove sezone u dresu Ajaxa gdje je aposlutno dominirao na sredini terena kao da mu je 30 godina, a ne 21. Svoju tehničku moć dokazao je protiv Reala kaqda se bez problema nosio protiv Modrića i Kroosa, a to je odmah vidjela Barcelona i ekspresno ga ugrabila da im netko ne bi slučajno pokvario planove.

Njegovim dolaskom mnogi su španjolski mediji najavili kako je to znak da Raketa odlazi iz Barce nakon pet godina, a prilog tome ide i činjenica da mu klub nije produžio ugovor koji istječe 2020. godine.

Po prvi put nakon potpisa za Barcu, De Jong je za medije progovorio o svojoj novoj eri na Camp Nou i mišljenju o treneru Valverdeu.

- Nisam još imao nikakav kontakt s njim. Govorite mi da je pred otkazom, a to samo mediji preuveličavaju. Ne znam trenutačno kakvo je stanje u klubu. Nisam s njim uopće razgovarao ni kada sam potpisao ugovor - rekao je De Jong za Veronicu inside.

Legendarni Louis Van Gaal nedavno je rekao da je mladi Nizozemac napravio veliku pogrešku time što je otišao u Barcelonu, no De Jong je na to, logično, odgovorio diplomatski bez dizanja neke prašine.

- Svatko misli ono što želi, mislim da to nije neko kontroverzno razmišljanje od njega - zaključio je.

On će se Barceloni pridružiti na pripremama za za novu sezonu, a Amsterdam je napustio kao osvajač dvostruke krune. Mnogi smatraju kako njegov dolazak znači odlazak Ivana Rakitića kojeg žele brojni europski klubovi, no to su za sad samo nagađanja i Barca je u konačnici ta koja odlučuje o svemu...