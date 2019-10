De Laurentiis: Ako Ancelotti to želi Higuain će natrag u Napoli

Aurelio de Laurentiis (70) je i predsjednik Napolija i filmski producent. Javnosti zanimljiv lik, u najmanju ruku blagoglagoljiv, a najčešće preizravan za doba ekstremne političke korektnosti koja se danas traži u javnim istupima.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Napolijev je predsjednik na svoj uobičajeni način uzburkao duhove na Apeninima nedvosmislenim odgovorima na nekoliko jednostavnih pitanja...

Higuain? - "Vratio bih ga ako Ancelotti pokaže želju za takvim napadačem. Zašto da unaprijed prekrižim tu mogućnost? To da bi svi navijači bili protiv Higuainovog povratka zato što je od nas otišao u Juventus, to je novinarska teza i ništa više od toga".

Koulibaly? - "Obožavam tog čovjeka, jedan je od najboljih stopera na svijetu i to svi znaju, ali svjestan sam da ga neću moći unedogled zadržavati kod nas. Taj će igrač kad-tad otići iz Napolija jer vrijednost mu raste iz dana u dan. Već sam odbio 105 milijuna eura za njega".

Mertens i Callejon? - "Ma ne pada mi na pamet raditi 'ko zna kakve financijske ekshibicije da bi tu gospodu zadržao u Napulju. Ako je netko spreman u Kini živjeti usr..im životom dvije-tri godine samo zato da bi uzeo koji milijun više... Sretan mu put. Nek' idu u Kinu".

Insigne? - "Probleme koje imaju on i njegov menadžer Raiola ne možemo riješiti ja i Napoli nego sam njih dvojica. Insigne mora shvatiti da ga obožavamo, ali i da je jedan od 25 igrača ovog velikog kluba. Kad bude znao što hoće, riješit ćemo sve".

Fabian Ruiz? - "Top igrač, da nije ne bih ga platio 30 milijuna eura. Real i Barcelona? Piše se da bi ponudili 60 milijuna, a ja već imam ponude od preko 100.000.000 €. Za pregovore su vrata uvijek otvorena, ali pričajmo o realnim iznosima, a ne nekim smiješnim ciframa".

Stadion San Paolo? - "To je gradsko vlasništvo, a ako treba mogu ga kupiti i modernizirati, ali ako su mi ga spremni prodati za neku simboliku o 1 eura. Inače, budu li me tjerali da ulazim u neka nadmetanja i licitacije naći ću si neki klub u Engleskoj i kupiti ga, a Napolijem neka se bave oni koji misle da je to jako lako i jeftino".