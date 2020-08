Debakl Juventusa u LP: Ronaldo 10 godina nije ovako rano ispao

<p><strong>Juventus </strong>ni ove godine neće osvojiti <strong>Ligu prvaka</strong>. Toliko željen trofej posljednjih godina i ove će ostati nedostižan, a nepremostiva prepreka bio je <strong>Lyon </strong>koji je nakon dvije utakmice ukupnim rezultatom 2-2 (1-0, 1-2) u četvrtfinale prošao zahvaljujući golu u gostima.</p><p>Iako je Juventus slavio u Torinu pobjeda je bila gorkog okusa. <strong>Cristiano Ronaldo </strong>dao je koliko je mogao, zabio dva komada, trudio se i razigravao, no kad ne ide - ne ide.</p><p>I sukus svega je da je Portugalac prvi put u 10 godina ovako rano ispao u Ligi prvaka. Posljednji put kada nije dočekao četvrtzavršnicu bilo je u sezoni 2009./10., prvoj otkako je iz Uniteda prešao u Real Madrid.</p><p>Lyon je i u finalu kupa s<strong> PSG-om</strong> neposredno prije uzvrata u Ligi prvaka nagovijestio što bi 'staru damu' moglo čekati. PSG je slavio tek nakon penala, Lyon je igrao rasterećen pa je sličan pristup pokazao i u Torinu uz nešto drugačiji plan.</p><p>Francuzi su prepustili igru domaćinu i plan se počeo ostvarivati već u 12. minuti kada je <strong>Depay </strong>realizirao penal. Juve je u tom trenutku bio tri gola u minusu pa su nogometaši <strong>Rudija Garcije </strong>već jednom nogom bili u četvrtfinalu.</p><h2>'Liga prvaka više nije san nego cilj'</h2><p><strong>Maurizio Sarri </strong>je, s druge strane, nervozno stajao uz aut liniju znajući da ništa dobro ne dolazi nakon utakmice. Predsjednik Juventusa <strong>Andrea Agnelli </strong>najavio je da će 'procijeniti sve u nadolazećem vremenu' pa izgleda da bi se talijanski prvak uskoro mogao rastati sa Sarrijem.</p><p>- Maurizio Sarri zaslužuje imati priču za sebe, ipak je krenuo od amaterske lige i na koncu stigao do Scudetta. No, rezultat u Ligi prvaka je za nas razočaravajuć. I za igrače i za navijače. Kao što sam već rekao, Liga prvaka nam je posljednjih godina bila san, a sada je cilj. Ovako rano ispadanje je veliko razočaranje i uzet ćemo si malo vremena, u nekoliko idućih dana procijeniti i odlučiti kako ćemo naprijed iduće sezone - rekao je Agnelli.</p><p>S druge strane, Sarri ne vjeruje da će otići iz Juventusa.</p><p>- Moje riječi nisu teške za interpretirati. Ne vjerujem da će direktori kluba donijeti odluku na temelju jedne utakmice. Procijenit će učinak na temelju cijele sezone. Mislim da su ovakva pitanja iznimno uvredljiva i to ne za mene već za struku kluba. Imam ugovor, ispoštovat ću ga i ne očekujem ništa - rekao je Talijan nakon utakmice.</p>