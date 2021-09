Rukometaši PPD Zagreba izgubili su utakmicu prvog kola Lige prvaka u Areni Zagreb od danskog Aalborga s 24-34 (14-18), pa je nastavljen "crni niz" PPD-a u Ligi prvaka sve do 16. poraza u nizu.

Hrvatski prvak nije se dostojno mogao suprostaviti finalistu Lige prvaka, koji se za ovu sezonu još i pojačao. Zagreb je odlično počeo, vodio s dva razlike do sredine prvog dijela, no tada su Danci preuzeli kontrolu i lako došli do pobjede u Zagrebu.

Kod PPD-a su David Mandić i Luka Klarica dali po pet golova, a Aalborg je predvodio Sebastian Barthold s devet pogodaka.

Zagrebaši ne pamte pobjedu u Ligi prvaka od veljače prošle godine, baš protiv Aalborga u Zagrebu (31-30) nakon kojeg su izgubili od PSG-a prije nego se sezona prekinula. Potom su prošlu sezonu završili su s katastrofalnih 0-14 u grupi pa bez borbe predali Flensburgu utakmice osmine finala zbog masovne zaraze igrača korona virusom.

U ostalim susretima Elverum i Vardar su odigrali 27-27 uz četiri gola Ante Gadže kod Makedonaca, Montpellier i Szeged 29-29, dok je Kiel, uz jedan pogodak Domagoja Duvnjaka, s 33-30 slavio kod Meškova.

U 2. kolu PPD Zagreb 22. rujna gostuje kod Szegeda.