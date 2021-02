Sati nas dijele od Superbowla, milijuni Amerikanaca bit će prilijepljeni za ekrane, a tek će mali dio sretnika ovaj spektakl gledati sa stadiona.

I dok svi isčekuju dvoboj stare garde koju predstavlja Tom Brady i mladih snaga koje predstavlja Patrick Mahomes, mi vam donosimo razloge zašto bi mogli pobijediti Chiefsi, a zašto bi pak mogla pobijediti Tampa.

Zašto će pobijediti Kansas City?

piše: Hrvoje Tironi

Patrick Mahomes danas je, uz sav respekt Tomu Bradyju, prva zvijezda NFL-a. Da, 25-godišnji quarterback najjača je faca današnjice, iako mi je teško povjerovati da će jednoga dana doseći karijeru, pa i karizmu Toma Bradyja, na koncu dohvatiti šest (možda i sedam) naslova prvaka. Ali, Patrick Mahomes je u stanju napraviti ozbiljnu dinastiju od Kansas City Chiefsa, momčad koja će godinama dominirati NFL-om. Jednostavno, Tom Brady je GOAT, tu nema dvojbe, ali za mene je najbolji igrač NFL-a danas - Patrick Mahomes.

U tri ozbiljne NFL sezone, Mahomes je porušio niz rekorda, osvajao MVP titule, ali i dohvatio naslov prvaka. I prošle godine postao drugi najmlađi startni quarterback (poslije Bena Roethlisbergera) u povijesti koji se okitio tim trofejem. I to odmah čudesno naplatio, Chiefsi su ga odmah vezali desetogodišnjim ugovorom prema kojem će zaraditi 503 milijuna dolara!

Patrick Mahomes rođeni je pobjednik, a u svojoj karijeri je na omjeru 44 pobjeda i devet poraza (od čega 38-8) u regularnom dijelu sezone. Opet, Mahomes je sjajno kliknuo u Chiefsima, kraj sebe ima niz nevjerojatnih napadačkih opcija (hvatača Tyrekea Hilla, tight enda Travisa Kelcea, probijača Clydea Edwardsa-Helairea), a tu su još Le'Veon Bell (RB), Mecole Hardman (WR) i Sammy Watkins (WR) čiji je nastup i dalje pod znakom pitanja.

Mahomesu se ne trese ruka

Patrick Mahomes voli pritisak, nije "tremaš" niti igrač kojem će ponekad "zadrhtati ruka". Ne, tome se ako ste navijač Tampe večeras nemojte nadati. Svoju hladnokrvnost pokazao je tijekom cijele sezone, bacivši 38 TD-a i 6 interceptiona, pa i 4740 yardi u 15 ovogodišnjih utakmica regularnog dijela sezone. Da, Mahomes je skupio i dva rushing TD-a, a onda u playoffu još pojačao brojke. Tako to rade velike zvijezde.

Veliki problem za Chiefsa mogla bi biti zaštita Patricka Mahomesa, Andy Reid noćas na raspolaganju neće imati dva važna "offensive tacklea" Erica Fishera i Mitchella Schwartza. Taj je dvojac bio ključan u prošlogodišnjem pohodu Chiefsa na Super Bowl, Fisher i Schwartz odradili su svih 76 napadačkih "snapova" u pobjedi (31-20) protiv San Francisca 49ersa.

Eric Fisher je sjajni "left tackle", prvi pick NFL drafta iz 2013. godine, dvostruki Pro Bowl igrač, te najskuplji ofenzivni linijaš (s plaćom preko 15 milijuna dolara godišnje) na rosteru Chiefsa. No, u konferencijskom finalu protiv Buffalo Billsa je ozlijedio Ahilovu petu. Mitchell Schwartz je "right tackle" koji je prošle sezone prema Pro Football Focusu bio najbolje ocijenjeni igrač cjelokupnog playoffa, tek iza njega su se našli se Patrick Mahomes i Nick Bosa.

A podsjetimo, Andy Reid na raspolaganju nema ni "guarda" Laurenta Duvernayja-Tardifa (također odradio sve snapove u prošlogodišnjem Super Bowlu) koji je zbog situacije s korona virusom odlučio preskočiti cijelu sezonu. Istina, Chiefsi su tijekom godine ofenzivnu liniju "popravili" s Mikeom Remmersom, Andrewom Wylieom i Austinom Reiterom, no u ovakvom finalu moglo bi im nedostajati i ponešto iskustva.

I dok Chiefsi imaju određenih problema u ofenzivnoj liniji, pritisak na suparničkog QB-a je jedan od najboljih segmenata u igri Buccanersa. I kada s te strane prema Mahomesu krenu naleti Pierre-Paula, Whitea i Barretta, mogao bi se osjetiti izostanak FIshera i Schwartza. Osobno, nisam veliki fan niti Chiefsa niti Buccanersa, ali večeras prednost dajem - Kansasu. Prvenstveno zbog Patricka Mahomesa, njegove konekcije s Hillom i Kelceom. A tu trojku samo rijetki mogu zaustaviti, nisam siguran može li to Tampa. Pogotovo ako Bradyju, kao u konferencijskom finalu koji put "zadrhti ruka".

Tom Brady će, kako god završio ovaj Super Bowl i dalje biti najveći u povijesti, a Patrick Mahomes i dalje najbolji igrač današnjice. No čini mi se kako je vrijeme za mlade snage, točnije za Patricka Mahomesa. I novu dugogodišnju dinastiju u NFL-u...

Zašto će pobijediti Tampa Bay?

piše: Ricardo Kulušić

Tom Brady s 43 godine na leđima ponovno je stigao do Superbowla. Amerikanci se po Twitteru šale kako je lakše izbjeći smrt i poreze nego Bradyja na putu do NFL prstena, a mladi Patrick Mahomes, za kojeg se očekuje kako bi naredno desetljeće i duže mogao popuniti Bradyjeve cipele, teško je mogao dobiti teži zadatak.

Tampa je u utakmicu protiv Green Bay Packersa ušla kao blagi autsajder. Nevjerojatni Aaron Rodgers i društvo igrali su maestralno, gazili sve pred sobom te je izgledalo kako Brady ipak ne bi trebao doći do Superbowla. No Tampa je, usprkos lošoj partiji Toma Bradyja, prošla dalje. I upravo je to razlog zašto se momčad Brucea Ariansa ima čemu nadati večeras - svestranost.

Briljantna obrana

Aaron Rodgers čudesan je quarterback. Možda i najtalentiraniji svih vremena, a njegova sposobnost bacanja lopte pod pritiskom protivničkih obrana neviđena je u povijesti NFL-a. Rodgers se toliko dobro snalazi kada ga protivnička obrambena linija pritišće da se ponekad doima kao da mu je draže bacati loptu kad se njegova napadačka linija uruši, a on mora otrčati van urušenog pocketa (eng. pocket, područje iza napadačke linije na kojemu se uglavnom nalazi quarterback).

Ipak, moćna obrana Tampe iskoristila je par nedostataka u napadačkoj liniji Green Baya i nije dala Rodgersu disati cijelu večer. Jason Pierre Paul, Shaquille Barrett, Devin White... Stasiti divovi ganjali su Rodgersa cijelu večer i uspjeli su zagorčati život jednome od bržih, ako ne i najbržem izbacivaču lopte u NFL-u.

Pogodite tko će u Superbowlu imati nedostatke u spojoj napadačkoj liniji? Da, Kansas City. Mahomesa bi mogla čekati teška večer...

Među gore navedenom trojicom iz obrane Tampe, jedan je već bio u sličnoj situaciju u Superbowlu. Shaquille Barrett. Protiv njega se tada nalazio MVP i ponajbolji quarterback lige u tom trenutku, Cam Newton, a Barrettova obrana predvođena Von Millerom pojela je Newtona i njegove Pantherse i donijela Denveru naslov.

Domaći teren

Jako, jako rijetko se dogodi da momčad igra Superbowl na domaćem terenu. Točnije - nikada. Buccaneersi su prvi u povijesti koji imaju tu privilegiju! Tampa ima tu nevjerojatnu prednost. Okej, popunjena će biti tek trećina stadiona i među svim tim navijačima (oko 25 tisuća) bit će sedam i pol tisuća zdravstvenih djelatnika koji su za nagradu dobili putovanje na Superbowl, no Tampinih navijača itekako će biti. A u NFL-u pomoć navijača puno znači, tisuće Amerikanaca žive samo za ovaj datum...

Raznolikost u napadu

Kansas City ima moćne opcije u napadu. Tu su fantastični tight end Travis Kelce, tu je munjeviti hvatač Tyreek Hill... Ali Tampa ima nevjerojatan broj kvalitetnih igrača!

Imaju čak tri provjereno izvrsna hvatača. To su Mike Evans, Chris Godwin i Antonio Brown. Okej, Evans i Godwin su bili među ponajboljim hvatačima lige, ali nikad na razini Hilla, a Brownovi najbolji dani su iza njega. Međutim, tri ovakve opcije? Ne postoji momčad koja ima tri dovoljno dobra igrača u secondaryju (eng. naziv za stražnji dio obrane, igrače koji uglavnom brane hvatače).

Uz to, imaju dva fantastična probijača. Jedan je Ronald Jones II, a drugi je moćni Leonard Fournette koji je bio top pet izbor na draftu prije par godina. Fournette je snažan kao bik, a kada ima dobar dan, teško ga je zaustaviti...

Onda, za kraj, imate Roba Gronkowskog. Ovaj sad već legendarni tight end više nije na razini kao nekada, ali i dalje izvrsno blokira, a svojom snagom, visinom i motorikom uvijek predstavlja opasnost. Pogotovo kada igra s Tomom Bradyjem.

Brady, Brady, Brady

Brady je protiv Packersa bio loš. Ne treba se od toga skrivati. Bacio je tri presiječene lopte, a njegova dodavanja za polaganje nisu bila neko čudo. Ciljao je najslabije cornerbackove u Packersima koji ponekad izgledaju kao da ne mogu čuvati srednjoškolce. Cameron Brate na jednom je polaganju bio sam kao duh. Godwin je ostavio svog čuvara u oblaku dima... Uz to, neke od presiječenih lopti izgledale su baš diletantski.

Ali ovo je Tom Brady! Čovjek koji je vječno na vrhu NFL-a, čovjek koji je vodio Patriotse u nevjerojatnim preokretima kao onome protiv Atlante i čovjek koji kada je najbitnije - jednostavno ne gubi. Koliko god da su se na njemu vidjele godine u prošloj rundi, Kansas ima osrednju obranu, a Brady takve obrane kada je najbitnije - pojede za doručak. I to je cijela priča...