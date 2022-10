Debi iz snova za Slavena Bilića: Watford je pregazio Stoke...

Osam mjeseci Slaven Bilić bio je bez kluba. Odmarao je i vagao ponude, čekao onu pravu, no na kraju je pristao na jedan od najvećih izazova u svojoj karijeri i u ruke uzeo vrući krumpir.

Watford je prošle sezone ispao iz Premier lige i naravno da se odmah u sljedećoj sezoni žele vratiti u birano društvo, ali krenuli su jako loše u sezonu, Rob Edwards izgubio je kontrolu nad momčadi pa dobio otkaz. I kao spasitelj stigao je Bilić, kao pravi čovjek za ovu misiju. Prije dvije sezone West Bromwich uveo je u Premier ligu, a ako se po jutru dan poznaje...

Hrvatski trener debitirao je na klupi Watforda i to u veličanstvenom stilu. Njegova momčad je u gostima pregazila Stoke City (4-0) u 12. kolu Championshipa. Bila je to rapsodija od utakmice. Tek je tjedan dana s momčadi, ali već je u igrače unio aroganciju i agresivnost, što je i tražio po dolasku.

Utakmica je prema jednosmjernoj ulici išla već od 12. minute kada je Sarr zabio za 1-0. Za novi gol čekali smo do 64. minute kada je pogodio Sema. I tu se Stoke totalno raspao. Davis je u 78. minuti povisio na 3-0, a konačnih 4-0 postavio je Bayo.

Bilić je napravio ono zbog čega je i došao. Sa svojim znanjem i autoritetom uspio je podignuti momčad koja kvalitetom zasigurno pripada u vrh Championshipa. A s nova tri boda skočili su na sedmu poziciju, sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Sheffielda. No, to je tek početak Bilićeve ere. Još će on toga imati za reći...

