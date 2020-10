Izborniče, evo trajnog rješenja za lijevi bok! I ovo dobijete kad Pašu stavite na njegovu poziciju

Ostaje žal što Zlatko Dalić nije Domagoja Bradarića probao i na 'njegovom' lijevom boku, teško je očekivati da će se kao krilo ozbiljnije konkurirati pored Perišića, Rebića, Brekala i Vlašića...

<p>Hrvatska je po prvi put u svojoj povijesti, tek u četvrtom međusobnom dvoboju, svladala (2-1) Švicarsku. Zlatko Dalić u prijateljskom je dvoboju u St. Gallenu prilično izmiješao svoje karte, na travnjak poslao dosta igrača koji nisu imali važne uloge u hrvatskoj reprezentaciji posljednjih mjeseci, ali i jednog debitanta - Domagoja Bradarića. I to je bila dobra odluka, baš je Bradarić bio jedan od naših junaka, a Hrvatsku su do pobjede odveli Brekalo i Pašalić.</p><p>Ova bitno pomlađena Hrvatska pružila je dobar dojam, zasluženo slavila u St. Gallenu. Među 'junake dane' uz debitanta i asistenta Bradarića svakako treba istaknuti naše strijelce Brekala i Pašalića. Mario Pašalić konačno je zaigrao na svojoj omiljenoj poziciji (iza napadača) i riješio utakmicu, dok su se za razliku od njega Brekalo i Bradarić ipak morali malo prilagoditi, a to su odradili sjajno.</p><p><strong>Domagoj Bradarić</strong> klasičan je lijevi bek, pa ostaje žal što ga Zlatko Dalić protiv Švicaraca nije odlučio koristiti i na toj poziciji. Zašto? Teško možemo povjerovati da će hrvatski izbornik Dalić u bliskoj budućnosti ozbiljnije računati na Bradarića kao krilnog igrača, na toj poziciji prednost i dalje imaju Perišić, Rebić, Brekalo, Vlašić... A mladi nogometaš Lillea godinama će biti dio, ali i nositelj 'vatrenih', no ipak kao lijevi bek. Bez obzira na sjajnu večerašnju predstavu.</p><p><strong>Josip Brekalo</strong> opet nije dobio priliku na svojoj omiljenoj lijevoj strani, gdje s aut-linije može ulaziti prema sredini terena, 'lomiti' suparnike prema golu, pa tražiti pozicije za šut. Krilni igrač Wolfsburga je svoje najbolje partije u karijeri ipak pružao lijevo, s te mu je poziciji puno lakše driblati 'prema unutra', a tako je i puno opasniji. No, Brekalo je u posljednje dvije utakmice (Francuska i Švicarska) dvaput zabio, svakim danim postaje sve važniji član hrvatske reprezentacije.</p><p>Najbolju partiju u kockastom dresu odigrao je i <strong>Dario Melnjak</strong> koji je u St. Gallenu djelovao puno ofenzivnije od Filipa Uremovića na drugoj strani. No, kod Melnjaka nije 'patila' ni obrana, a tijekom utakmice pripremio je i veliki zicer za Brunu Petkovića. Velike pohvale mora dobiti i Ante Budimir, drugi debitant (uz Bradarića), koji je asistencijom za Pašalića ispunio očekivanja.</p>