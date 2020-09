Dečki, bez ljutnje, ali i nas boli kad primite čak osam komada

Porto i Pariz pokazali su da ova reprezentacija ne može bez Marcela Brozovića, Ante Rebić ako nije u formi ne može ništa, Nikola Vlašić pokazao je kako se bori, dok se na Brekala uvijek može računati

<p>Izdvojiti trojicu najboljih i trojicu najlošijih u dvije utakmice trebao bi biti lagan posao. No nakon Porta i Pariza, ispada kao nemoguća misija. Ali, pokušajmo...</p><p>Uh, konkurencija za one koji su podbacili je strašna. <strong>Andrej Kramarić</strong> nije bio na svojoj razini, <strong>Mario Pašalić</strong> bio je žrtva sustava, no također je podbacio, pa <strong>Dario Melnjak</strong>, <strong>Mateo Kovačić</strong> protiv Francuske je bio jako dobar, protiv Portugala katastrofalan, <strong>Dominik Livaković</strong> je bio odličan, no kako staviti u pobjednike golmana koji u 180 minuta primi osam golova...</p><p>No kad bismo morali izdvojiti igrače koji su podbacili, moramo krenuti od obrane, za koju se i Zlatko Dalić složio da je bila ispod svakog normalnog nivoa.</p><p>- Kao i u Portugalu, pet puta skaču, nitko ne pazi. Žao mi je zbog toga, igrali smo dobro u polju, ali olako primamo golove i to moramo popraviti. Mi smo na početku novog puta - objasnio je Dalić ukratko utržak svoje obrane.</p><p>Obrana koja u 180 minuta primi osam golova, pa makar se radilo o svjetskim i europskim prvacima, mora se ozbiljno zapitati na kakvom smo putu. Svjestan je toga i <strong>Dejan Lovren</strong>, koji je bio kapetan nakon Perišićeva izlaska iz igre zbog ozljede.</p><p>- Teško je nešto pametno napisati u ne baš bajnim trenucima, proći će i ovo, izaći ćemo još jači, jer vjerujem u ovu ekipu - napisao je Lovren na Instagramu.</p><p>Da, svakako moramo bolje i odlično je da je kapetan toga svjestan. Nitko nema namjeru blatiti naše igrače niti dolijevati ulje na vatru, ali dečki moraju shvatiti da se navijači poistovjećuju s reprezentacijom, da svaki duel igraju s njima i da nikome nije lako gledati kako primamo osam komada.</p><p>- Pokazali smo više nego protiv Portugala, ali opet nedovoljno dobro da bismo pobijedili. Prihvatit ćemo kritike, ali dragi mediji nema potrebe dolijevati ulje na vatru. Ljudi smo, a to znači da svi ponekad griješimo - dodao je Lovren.</p><p>Idući nastup Hrvatska će imati u prijateljskoj utakmici 7. listopada u Sankt Gallenu protiv Švicarske, 11. listopada u Zagrebu u Ligi nacija čekamo <strong>Švedsku</strong>, a tri dana poslije na stadionu Maksimir gostovat će i Francuska. Nadamo se da je ovo bilo samo loših 180 minuta koje se neće ponoviti i da ćemo protiv u listopadskim utakmicama gledati Hrvatsku kakvu svi želimo, viceprvaka svijeta iz Rusije.</p><p>- Momci, zajedno prolazimo kroz ovo kratko nevrijeme, nemojmo se osvrtati na prošlost, gledajmo prema naprijed s uzdignutom glavom, jer na kraju će biti sve kako treba. Iznad svih Hrvatska - zaključuje Lovren.</p><p>Ha, nadamo se da hoće. No vratimo se dobitnicima i gubitnicima. Ono što su utakmice protiv Portugala i Francuske pokazale je da ova momčad ne može bez <strong>Marcela Brozovića</strong>, igrača koji bez ikakvih problema može igrati u Barceloni ili Realu. Kad je na terenu, momčad djeluje kompaktno, odličan je u tranziciji, brzom prijenosu loptu, pokriva cijeli teren.. Ma, Broz je budući vođa ove momčadi i to je pokazao.</p><p>Isto vrijedi i za <strong>Josipa Brekala</strong>, koji se ne boji nikoga. Nema tog stopera ili beka koji će zastrašiti Josipa u okomitom kretanju prema golu, a slično vrijedi i za <strong>Nikolu Vlašića</strong>, koji se ne boji niti jednog duela. Njegova volja i želja moraju biti putokaz svima. Pogotovo <strong>Anti Rebiću</strong>, koji je djelovao kao da je na dubrovačkom Stradunu. Lagana šetnja, tu i tamo koji pogled prema suigračima... Uostalom, svojim je nastupom iziritirao mnoge...</p>