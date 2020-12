Četiri seniora i dva juniora u hrvatskom dresu nastupit će u nedjelju u finalima na Europskom prvenstvu u Mersinu u gimnastici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lov na postolja od 8 sati ujutro po hrvatskom vremenu otvorit će juniorski finalisti na konju s hvataljkama Mateo Žugec i Liam Rabić, a onda slijede naša četiri seniorska finala i to redom - Aurel Benović u finalu partera koje starta od 13 sati, zatim Filip Ude i Robert Seligman na konju s hvataljkama od 13.38 te za kraj Tin Srbić na preči od 16.08.

Hrvatska je od osamostaljenja do Mersina imala 28 europskih seniorskih finala i šest osvojenih medalja te 13 juniorskih finala u kojima su osvojene dvije medalje. Šest finala u Mersinu rekordan je broj za Hrvatsku na jednom EP-u. Dosad je Hrvatska imala najviše finala u Montpellieru 2012. s dva seniorska i tri juniorska finala.

- Imali smo između kvalifikacija i finala dva dana da se odmorimo i pripremimo za nedjelju. Osobno se osjećam jako dobro, idem u finalu s vježbom početne ocjene 6.2. Nastupam kao šesti u finalu, već ću vidjeti rasplet situacije prije svog nastupa, ali bez obzira na to, napast ću svoju najjaču vježbu koju trenutno mogu izvesti. Ako to napravim onako kako sam zamislio, onda mislim da sam u ovom trenutku ovdje najveći favorit. Neću najavljivati zlato, ali potrudit ću se odraditi svoje onako kako znam, a ako uspijem, onda znam da će rezultat biti dobar - izjavio je Tin Srbić koji sutra brani europsko srebro osvojeno prošle godine u Szczecinu.

Deveto finale konja s hvataljkama imati će najbolji iz kvalifikacija Robert Seligman, inače osvajač europskog srebra u Glasgowu 2018. i bronce u Lausanni 2008.

- Imamo sjajne uvjete za trening, natjecanje, hotel… Sve ono što nam je potrebno za maksimalnu izvedbu. Na kraju krajeva, to smo pokazali u kvalifikacijama s četiri seniorska i dva juniorska finala. Svi smo spremni i željno iščekujemo nastup u finalu. Jako dobro treniramo, neki od nas pojačavaju svoje vježbe, neki glancaju formu, a jedno je sigurno - svi ćemo dati sve od sebe u finalu i vjerujem da će današnji dan za hrvatsku gimnastičku reprezentaciju proći iznimno uspješno i da ćemo uspjeti osvojiti više medalja - najavio je najiskusniji član hrvatske reprezentacije koji ima startni broj sedam.

Filip Ude, viceprvak Europe iz 2008. godine, u svom 10. europskom finalu u karijeri nastupiti će sa startnim brojem pet.

- Ovdje je za vikend proglašen potpuni lockdown, nitko ne smije izlaziti iz kuća, ne rade ni dućani, ništa, tako da smo i mi sada u potpunoj karanteni, samo hotel i dvorana. Maksimalna priprema za finale. Moja najveća želja je da sutra napravim svoju vježbu od početka do kraja i ako ta vježba zaslužuje medalju, nitko sretniji od mene. Ako se okitim medaljom, to će biti moj božićni i novogodišnji poklon samome sebi. To bi me jako jako obradovalo. Nadam se da ću smoći snage i to odraditi onako mirno kako znam, kako vjerujem da mogu, kako sam odrađivao skoro cijelu ovu godinu. Nadam se da će sve dobro ispasti.

Hrvatska nakon pet godina i finala dvojice Osječana Andreja Korosteljeva i Tomislava Markovića u Montpellieru 2015. ponovno ima parteraša među osam. I on ponovno dolazi iz Osijeka.

- Ostao nam je još jedan trening prije finala da se pokušamo još bolje prilagoditi svatko na svoju spravu, popraviti neke greškice koje smo imali u kvalifikacijama, kako bismo mogli odraditi još bolji posao u finalima i boriti se za postolja. Ovim putem bih htio pozvati sve ljubitelje gimnastike da nas bodre pred malim ekranima, to će nam dati još jednu dodatnu motivaciju i nadam se da će svatko od nas napraviti najbolje od sebe kako ne bi iznevjerili naše navijače - rekao je Benović.

Juniori će još jednom u Mersinu morati probijati led. Mateo Žugec, aktualni peti junior svijeta na konju s hvataljkama, ima startni broj pet, a debitant Liam Rabić broj osam.

- Dan nakon kvalifikacija morao sam odmoriti ruku jer sam osjećao velike bolove u ručnom zglobu, ali tu je s nama fizioterapeut reprezentacije Vlatko Vorih koji je puno pomogao pri procesu oporavka i ruka je puno bolje. Moje jedino očekivanje ovdje je odraditi čišću vježbu nego sam odradio u kvalifikacijama i tada će sve biti u redu - rekao je Žugec.

- Iskreno, svaki dan ovdje nam je isti. Čak malo i dosadan. Doručak, lakši trening, ručak, odmor, popodne drugi trening na kojem odrađujemo vježbe ili dijelove vježbe… Ali, danas neće biti dosadno. Od sebe očekujem jednu čistu vježbu, pokušat ću se smiriti i napraviti nabolje što znam - poručio je Rabić.