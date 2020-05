Dečki, požurite s tuširanjem! A za pljuvanje možda i karton...

Po nalogu Nacionalnog stožera i epidemiologa, na klupama jedno vrijeme nećemo više imati 12 igrača, već sedam, kako je i prije bio slučaj. Umjesto 23 igrača u zapisniku, vraćamo se na 18. Kad prilike to dopuste, opet ćemo imati 23 igrača. Sad će biti 18 da po uputama na klupi bude dovoljno razmaka - pojasnio je Josip Brezni, povjerenik za natjecanje Prve HNL, kako će izgledati nogomet u korona uvjetima.

Nastavio je:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tamo gdje bude moguće, klubovi će koristiti i po dvije svlačionice. Tako da se svi mogu otuširati i u miru spremiti, ali preporučuje se da tuširanja sad budu kratka. Što se tiče žutih kartona za pljuvanje, to je samo neki naputak. Pa nije to Sveto pismo da se za pljuvanje daje žuti karton. Prije se kažnjavalo i kažnjavat će se uvijek nesportsko ponašanje pljuvanje prema sucu, suparničkom igraču, a ne mislim da će se sad svako pljuvanje na travnjaku kažnjavati kartonom. Pa i legendarni je Pierluigi Collina, predsjednik Odbora sa suce u Fifi rekao kako nema smisla davati karton za pljuvanje na travnjak. To nije neko novo pravilo.

Prošla su 82 dana. Od posljednje službene utakmice na hrvatskim travnjacima. Lokomotiva je 9. ožujka pobijedila Goricu kao gost 3-1. Bila je to zadnja utakmica HNL-a, a u subotu se nogomet vraća na naše travnjake. Na Dan državnosti polufinale Kupa u Koprivnici igraju Slaven Belupo i Lokomotiva. Eto, Lokomotiva je igrala zadnju prije korone, sad igra prvu poslije korone. Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Naravno da jedva čekamo da sve ponovno krene. Igrači su dobili naputke, dobit će i neke naputke uoči same utakmice. Nisam se previše bazirao na to da im ukažem da ne pljuju, da se ne grle kod slavlja golova, dobili su upute i prije - kaže nam Goran Tomić (43), trener Lokomotive.

Lokosi su u finalu Kupa bili 2013. godine, tada je bolji u dvije utakmice bio Hajduk. Sad protiv Belupa traže novo finale, a odlazak u Šibenik bio bi poseban za Gorana Tomića. Tamo je rođen, tamo je igrao na početku karijere, dva puta je kao trener vodio Šibenčane.

- Sanjam to finale na Šubićevcu. Naravno da bi to za mene bilo nešto specijalno i sjajno. To je moj stadion, odrastao sam na njemu. Pa živio sam u zgradi koja gleda na Šubićevac. Uspomene su velike i sve bih dao da se tamo vratim i da na svojem stadionu osvojim Kup - priča nam Tomić.

U Lokomotivu je došao 2017. godine. Radi se o jednom od najboljih mladih trenera u Hrvatskoj. Svi su za njega puni riječi hvale. Godinama je radio u Kini, a tamo je sve krenulo s korona virusom.

- I oni se sad polako oporavljaju. Situacija je puno bolja. Kreće i nogomet, bit će to sve dobro. Tamo mi je bilo odlično i naravno da sam se čuo s ljudima s kojima sam ostao u kontaktu nakon povratka u Hrvatsku. Nitko od njih nije stradao niti je bio bolestan, korona nije naudila mojim prijateljima u Kini - kaže Tomić.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Lokomotiva je treća u HNL-u, od mjesta koje vodi u pretkolo Lige prvaka je udaljena bod. Rijeka je zasad druga.

- Bit će to velika borba za Ligu prvaka i za Europu. Nogomet se vraća, a nekima će poput Hajduka biti jako teško bez navijača. Bit će velike vrućine, puno utakmica u malo vremena. Sve bi to moglo stvarati probleme. Mi treneri moramo i vidjeti kad trenirati, nemaju svi klubovi reflektore na pomoćnim travnjacima da mogu trenirati kad vrućine ne bude. Bit će to sve malo komplicirano, ali najbolje je prvenstvo završiti na travnjaku. Bitna da sezona bude gotova na terenu - kaže trener Lokomotive.

Finale Kupa je 1. kolovoza. Pobjednici polufinala imat će dva mjeseca spremiti se za Šubićevac, a za polufinale se posljednjih dana sprema i jedna od zvijezda Lokomotive Sammir.

- Nije trenirao jedno vrijeme, imao je problema s mišićem, ali sad je sve u redu. Počeo je trenirati i konkurira za Belupo - dodao je za kraj Tomić.