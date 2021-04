Mišić, Jakić i Ademi. Da, Dinamo je protiv Gorice čak tri gola zabio izvan 16 metara, a to se u modroj povijesti i nije tako često događalo. A "plavi" su mogli i sva četiri gola zabiti izvana, no Majer je kod trećeg gola ipak zakoračio u kazneni prostor Gorice.

Dinamu je ovo već četvrti put ove sezone da su na jednoj utakmici postigli dva ili više golova izvana, dok u sezoni 2019/2020. na takav način nisu odradili niti jednu jedinu utakmicu. Vjerovali ili ne, Dinamo lani niti na jednoj službenoj utakmici nije dvaput zabio izvan kaznenog prostora.

No, situacija se ove sezone bitno promijenila, dinamovci puno češće šutiraju izvana, a to daje ploda. Pogotovo kada u svojim redovima imate sjajne šutere poput Mislava Oršića. Hrvatski reprezentativac je dvaput ove sezone na jednoj utakmici zabio dva gola iz daljine, to se događalo protiv Varaždina (2-1, 7. kolo) kada je oba puta Olivera Zeleniku prevario iz slobodnih udaraca, ali i u onoj povijesnoj utakmici protiv Tottenhama (3-0).

Ipak, Dinamo ove sezone može iz daljine biti opasan i bez Oršića, to su nogometaši hrvatskog prvaka pokazali u polufinalu Kupa protiv Gorice (4-1), ali i u 11. kolu Prve HNL kada je u Maksimiru "pala" (5-0) Istra 1961. Tog je dana Dinamo poveo golovima Gavranovića i Jakića, obojica su poentirali iz daljine.

Zoran Mamić i Damir Krznar očito su odlučili poraditi s igračima, opustili svoje nogometaše, ali ih i natjerali na "raketiranje" izvana. I to se pokazuje jako dobrom odlukom, Dinamo sigurno u svom kadru ima igrače koji mogu zabijati izvan kaznenog prostora. To su i protiv Gorice dokazali Josip Mišić, Kristijan Jakić i Arijan Ademi.