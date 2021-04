Uh, kad razmislim... Već je prošlo deset godina, vrijeme je proletjelo baš jako brzo, kaže nam Sammir (33).

Dinamo će se u četvrtak još jednom na europskoj sceni obračunati s Villarrealom, snažnim španjolskim predstavnikom. Prvi europski dvoboj između Zagrepčana i "žute podmornice" dogodio se prije točno deset godina, "modri" su tada na otvaranju grupne faze Europske lige slavili 2-0. A junaci? To su bili strijelci Ante Rukavina i Sammir.

- Bila je to prekrasna noć u Zagrebu. Cijeli dan je bilo lijepo vrijeme, a navečer smo svi oduševili. Ma bilo je čudesno, baš smo svi odigrali na visokoj razini, ali da, ja sam malo odskakao. To je bila moja večer - priča nam Sammir iz rodnog Brazila, pa nastavlja:

- Da, ta domaća utakmica protiv Villarreala sigurno spada medu moje najbolje predstave kao igrača Dinama. OK, možda i nije baš bila najbolja, to je bio onaj Malmö, ali je sigurno bila medu najboljima. I tih se dana uvijek rado sjećam. Mi smo protiv Villarreala bili veliki autsajderi, bili smo svjesni toga, ali te večeri nam se sve poklopilo. Ma razbili smo ih!

Što je vašoj generaciji tih dana nedostajalo za veće stvari na europskoj sceni?

- Uh, ne znam što bi tu rekao. To su bila drugačija vremena, i mi smo tada imali dobre igrače, ali nismo bili momčad. Svi smo nekako igrali za sebe, za svoj osobni učinak, a danas to izgleda drugačije. Igrači ginu jedni za druge, igraju za Dinamo i svoje navijače. Kažem, mi smo imali sjajne pojedince, ali nismo na terenu izgledali kao današnja momčad.

Kako vam izgleda ovaj današnji Dinamo?

- Priznajem, iznenadili su me, pogotovo na europskoj sceni. Gledajte, Hrvatska je mala, ali u nogometnom smislu velika zemlja. Svaka cast svim igračima, cijeloj momčadi, svima u klubu..., ove su godine napravili veliki uspjeh. Ali, sve su to napravili zasluženo. Svi trče, svi se bore, u svakom trenutku izgledaju kao prava momčad. Neka tako bude i u četvrtak.

Ima li u ovoj momčadi i igrača po vašem guštu?

- Luka Ivanušec. E on mi je baš odličan igrač, spreman za velike domete u karijere. Naravno, svi znamo kakav je i Bruno Petković, dok o kvalitetama svojih bivših suigrača, ali i prijatelja Arijana Ademija i Dominika Livakovića ne moram ni pričati.

Arijan Ademi igrao je s vama i onu prošlu utakmicu protiv Villarreala, a deset godina kasnije i dalje je u Dinamu...

- Ma Ademi je sada klasa za sebe. On je baš jako puno napredovao u tih 10 godina, postao fantastičan igrač. Taj dečko zaslužuje velike pohvale, on će uvijek biti moj veliki prijatelj. Da, znam da me nedavno prestigao i po broju europskih utakmica za Dinamo, čestitam mu na tome. I ako je netko morao stići taj moj rekord, drago mi je što je to baš on.

Može li ovaj Dinamo u četvrtak ponoviti povijest, još jednom u Maksimiru srušiti Villarreal?

- Može, zašto ne? Ako smo mogli mi tada, možda onda i ovaj Dinamo. Iskreno, ne znam previše o današnjem Villarrealu, ali ovaj Dinamo je u velikom naletu. Uostalom, izbacili su Tottenham, igraju odlično, igrači su puni samopouzdanja. Baš svašta se može dogoditi u ove dvije utakmice, a ja dečkima želim svu sreću. Neka opet padne Villarreal u Maksimiru - završio je Sammir.