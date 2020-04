'Dečki su me iskorištavali da bi dobili besplatne satove golfa'

Iako je zadnji put na Touru nastupila 2016. godine američka golferica hrvatskih korijena Paige Spiranac (27) voli ljudima pokazati svoje znanje golfa te ih podučiti nekim potezima. Osim što svakodnevno objavljuje na društvenim mrežama, svoju ljubav prema sportu rado je pokazivala i uživo, ali neki su to iskorištavali.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ja sam u razgovorima jasno dala do znanja kako igram golf. Nažalost, muškarci su me iskorištavali kako bi dobili besplatne poduke iz golfa te besplatnu opremu - požalila se Paige i objasnila:

- Oni bi rekli: 'Paige, idemo na 'golf spoj'. Odvest ću te na teren i možemo samo ispucavati loptice'. Meni je to zvučalo odlično, a to bi se sve pretvorilo u poduku od sat vremena i moju pomoć kako bi on postao bolji golfer.

Paige se požalila kako joj je njezina ekspertiza u golfu donijela probleme na ljubavnom planu te su u njoj muškarci vidjeli samo način da besplatno nauče igrati golf.

- To se stalno događalo, a ja sam bila očajna i samo sam se željela svidjeti muškarcima. No, bio je jedan muškarac koji je napravio isto, no rekao mi je da bi želio golf 'spojeve'. Neprestano mi je slao poruke, bio je sladak i flertao je sa mnom i izlazili smo na 'spojeve'. Da, 'spojeve', jer su to zapravo bile poduke i ja sam sjedila tamo te ga podučavala, a nije mi rekao da ima djevojku šest mjeseci - rekla je Paige u svojem podcastu 'Playing-A'Round' i zaključila:

- Šest mjeseci poduka i ništa se nije dogodilo. On je bio kao 'želim da stvari idu polako', a imao je djevojku. To mi se stalno događalo i nikad nisam naučila lekciju jer sam mislila da se muškarcima sviđa što igram golf. A onda se to sve pretvorilo u besplatne poduke i besplatnu opremu za njih. Svi su bili u vezama!

Nakon svega ovog, vjerojatno je Paige naučila lekciju pa će, ako ništa drugo, barem naplaćivati satove golfa. A i s vremenom naći pravog muškarca.