<p>Nogomet je moj život. Cijeli sam život pazio na prehranu, zdravo sam živio i to je recept moje dugotrajnosti, rekao je <strong>Kazuyoshi Miura</strong>.</p><p>Japanski mladić, koji je na današnji dan star <strong>53 godine</strong>, šest mjeseci i 28 dana, postao je najstariji nogometaš koji je zaigrao u japanskoj J-League u porazu Yokohame od Kawasaki Frontalea 3-2.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nadmašio je dosadašnji rekord <strong>Masashija Nakayame</strong>, koji je stajao od 2012., za više od osam godina.</p><p>- Kad sam zakoračio na teren, osjetio sam duboku želju da ispunim svoju dužnost i ispunim želje svih s kapetanskom trakom koju su mi dali - rekao je Miura koji je dobio ovacije 4723 navijača kad su ga zamijenili u 56. minuti.</p><p>Kao profesionalni nogometaš debitirao je davne 1986. u brazilskom Santosu, a 1999. se kratko zadržao i u Dinamu, tadašnjoj Croatiji. Odigrao je 12 utakmica u HNL-u.</p><p>- Nikad neću zaboraviti taj period. Hrvatska mi je promijenila život. Pa, kod vas sam učio piti kavu s kolegama! To nikad prije nisam radio, smatrao sam to gubljenjem vremena. No dinamovci su me naučili da je druženje sa suigračima i prijateljima nakon utakmica nešto što se mora - rekao nam je "King Kazu".</p><p>Prije dolaska u Hrvatsku, kažu Miurini sunarodnjaci, bio je dosta arogantan, sve mu je smetalo.</p><p>- Iz Hrvatske sam otišao kao potpuno nov čovjek. Bio sam puno opušteniji, naučio sam više cijeniti kolege, ponuditi im poneki savjet, bio bolji.</p><p>Iako je bio napadač, u Croatiji nije zabio niti jedan gol.</p><p>- Sjećam se da su mi suigrači dopustili da pucam penal. Namjestio sam loptu, a iza gola je doletjelo pedesetak japanskih novinara. Noge su mi se odmah odsjekle. Pogađate, promašio sam - kaže Miura. </p><p>U dobrim odnosima ostao je s <strong>Goranom Jurićem</strong> i <strong>Robertom Prosinečkim</strong>.</p><p>- U jednom japanskom časopisu napisao sam pismo Juriću i Prosinečkom. Pismo prijatelja prijatelju. Zahvalio sam im na svemu. Puno su mi pomogli i olakšali život u Zagrebu, a bilo mi je stvarno lijepo - ispričao je Miura.</p><p>Možda Kazuyoshi igra duboko u šestom desetljeću života, ali još nije ni blizu Guinnessova rekorda. Za to će morati zaigrati negdje u ovo vrijeme 2040. godine!</p><p>Da, "metuzalem" <strong>Isaak Hayik</strong>, Izraelac, zaigrao je prošle godine za Ironi Or Yehudu u utakmici protiv Maccabi Rmat Gana u izraelskoj četvrtoj ligi. Hayik je bio na golu svih 90 minuta i popio samo pet golova. Njegovi su izgubili 5-1.</p><p>Miura, pak, drži rekord najstarijeg strijelca među profesionalnim nogometašima. Prije tri godine zabio je za Yokohamu protiv Thespa Kusatsua u drugoj ligi pobjednički gol s 50 godona i 14 dana i tako skinuo 52-godišnji rekord <strong>Sir Stanleya Matthewsa</strong>.</p>