Deda se ne da: Tek su mi 83 i kao stijena sam, tražim klub

Osjećam se kao da mogu odigrati 90 minuta. Dat ću 100%. Čvrst sam kao stijena, dobro građen, neustrašiv i s pravom ljubavi prema nogometu, rekao je za SPORTbible najstariji britanski nogometaš Dickie Borthwick (83).

Iako ne ide ništa mlađi, još je uvijek kako ističe 'k'o violina'. Vjerojatno je i u pravu jer postoji mogućnost da je najspremniji čovjek svojih godina na svijetu. Učimo dok smo živi, a zna to i Dickie koji i dan danas trenira i uvježbava nove stvari.

- Često vježbam svoj udarac tako da nabijam loptu u zid kako bi moje noge ostale pokretljive. Svako jutro čim izađem iz kuće 10 puta duboko udahnem svjež zrak. Također to radim i prije spavanja - jasan je djedica.

