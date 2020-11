Ina\u010de, Zenit je poveo i sa 1-0 golom Kuzjajeva (16), na 1-1 poravnao je Berisha (26), a isti je igra\u010d postigao i drugi gol za Ahmat iz kaznenog udarca u 53. minuti. Lovren je odigrao \u010ditav susret za Zenit, dok je svih 90 minuta u mom\u010dadi Ahmata odradio Zoran Ni\u017ei\u0107.

<p>Stoper hrvatske nogometne reprezentacije<strong> Dejan Lovren</strong> bio je strijelac za <strong>Zenit</strong> iz Sankt Peterburga koji je u dvoboju 15. kola ruskog prvenstva odigrao<strong> 2-2</strong> (1-1) na gostovanju kod <strong>Ahmata </strong>u Groznom. Lovren je u 48. minuti doveo Zenit u vodstvo od 2-1 odličnim udarcem glavom s osam metara nakon ubačaja Douglasa Santosa. Bio je to drugi Lovrenov gol za Zenit u ruskom prvenstvu.</p><p>Inače, <strong>Zenit </strong>je poveo i sa 1-0 golom <strong>Kuzjajeva </strong>(16), na 1-1 poravnao je <strong>Berisha </strong>(26), a isti je igrač postigao i drugi gol za Ahmat iz kaznenog udarca u 53. minuti. <strong>Lovren </strong>je odigrao čitav susret za Zenit, dok je svih 90 minuta u momčadi <strong>Ahmata </strong>odradio <strong>Zoran Nižić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lovren i Salah na videopozivu</strong></p><p>Velika je to čast za hrvatskog reprezentativca jer je u Zenit stigao tek ovog kolovoza iz Liverpoola, a samo tri mjeseca nakon što je debitirao za rusku momčad je dobio čast i nositi kapetansku traku. No, njegovo vodstvo i gol nisu bili dovoljni da Zenit svlada neugodni Ahmat.</p><p>Bilo kako bilo, nastavljaju s natjecanjem u Ligi prvaka i ruskoj ligi. Prvo gostuju kod Lazija u Italiji, a zatim i u prvenstvu kod Arsenal Tule. Lovren je od dolaska u Rusiju u dresu Zenita odigrao 19 utakmica, zabio je dva gola uz jednu asistenciju.</p>